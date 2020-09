Območje požarov v ZDA skoraj tako veliko kot Slovenija

Ameriški gasilci se borijo s požari, ki še vedno divjajo ob zahodni obali ZDA in so uničili številne skupnosti. Regijo je preplavil gost dim, ki se širi tudi nad preostalim delom ZDA. Zaradi gostega dima je reginalni letalski prevoznik preklical vse svoje lete v in iz letališč v Portlandu (Oregon) in Spokaneu (Washington).

V Oregonu je umrlo osem ljudi, na stotisoče prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove, namestili so jih v zavetiščih in hotelih, 22 ljudi pa pogrešajo. Ameriški predsednik Donald Trump se je v torek odzval pozivom lokalnih oblasti in na območju Oregonu razglasil naravno katastrofo. V Kaliforniji se več kot 16.600 gasilcev bori s 25 požari. V tej zvezni državi je od sredine avgusta v požarih umrlo že več kot 20 ljudi.