'Območje prekrito s trupli:' Wagnerjevi plačanci naj bi zavzeli Soledar

V torek zvečer je vodja Wagnerjeve skupine Jevgenij Prigožin dejal, da so plačanci, ki se bojujejo za rusko stran, zavzeli mesto Soledar. "Obkolili smo ukrajinske vojake, na ulicah še potekajo boji. Število ukrajinskih zapornikov bomo sporočili naknadno," je sporočil. Tam se sicer srdito obstreljevanje že več dni ni prekinilo. Mesto se nahaja 15 kilometrov stran od mesta Bahmut, ki ga Moskva že več mesecev skuša zavzeti, piše Guardian .

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru prav tako omenil Soledar, a stanja ni podrobneje komentiral. Ob tem se je zahvalil branilcem, ki jih je označil za herojske, in povedal, da so se ukrajinske čete srečale z novimi napadi. "Območje ob Soledarju je prekrito s trupli vsiljivcev. Tako je videti kaos," je povedal. Vojaški analitiki predvidevajo, da je z govorom ljudstvo želel pripraviti na slabe novice.

Če je informacija o ruskem prevzetju verodostojna, bi bil to prvi večji napredek ruske vojske po poletju. Domnevno zavzetje Soledarja Rusom odpira tudi pot do Bahmuta.

Ukrajina se na navedbe Prigožina in Pušilina še ni odzvala. Ukrajinski vojaški opazovalci, ki jih navaja nemška tiskovna agencija dpa , sicer trdijo, da gre za poceni propagando, ukrajinske enote naj bi se le umaknile na nove položaje. V sredo zgodaj zjutraj so le omenili, da je bilo mesto čez noč močno oblegano.

Vladimir Putin in Viktor Medvedčuk

"Odločil sem se, da odvzamem državljanstvo štirim osebam, in sicer Andriju Leonidoviču Derkaču, Tarasu Romanoviču Kozaku, Renatu Ravelijoviču Kuzminu in Viktorju Volodimiroviču Medvedčuku," jih je ukrajinski predsednik poimenoval v nočnem nagovoru. Ob tem je tudi povedal, da je odločitev sprejel v skladu z njihovo, saj da omenjeni služijo morilcem in ne ukrajinskemu ljudstvu.