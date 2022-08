'Območje so večkrat preleteli s helikopterji, ki so nas stali milijone'

Pristojni so bili o nesreči helikopterja obveščeni v sredo zjutraj po lokalnem času, preživele potnike pa so v bolnišnico prepeljali okoli deset ur kasneje.

Kot so sporočili, se je reševanje zavleklo, saj gre za težko dostopen teren, njihova prizadevanja pa je oteževalo tudi slabo vreme. Reševalci, ki so se na kraj nesreče odpravili peš, so ob prihodu nudili prvo pomoč ponesrečencem, v poznih večernih urah pa jih je helikopter prepeljal v bližnjo bolnišnico.