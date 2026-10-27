Kako, če sploh, obnoviti Hitlerjevo Orlovo gnezdo?

Kehlsteinhaus stoji na 1834 metrih nadmorske višine, do njega je speljano bleščeče dvigalo, a po požaru so na vzpetini ostale le še rušvine.

Stavbo so nacisti zgradili v letih 1937 in 1938 kot reprezentančni objekt na območju Obersalzberga, kjer je imel Adolf Hitler eno svojih najpomembnejših rezidenc. Območje je bilo v času nacističnega režima zaprto za javnost in je služilo političnemu ter zasebnemu življenju najvišjih predstavnikov nacističnega vodstva.

Objekt si je Hitler zamislil tudi kot prestižno zatočišče, ki bi bilo simbol moči in tehnološke spretnosti nacističnega režima. Čajnica na skalnati vzpetini pa je veljala tudi za prestižen arhitekturni projekt.

Od leta 1952 je objekt obratoval tudi kot nekakšna gorska gostilna. Po vojni je lokacija postala še prostor vsakdanjega srečevanja ter turistična in zgodovinska točka.

A nekaj dni po požaru je jasno, da enotnega soglasja, kakšna naj bo prihodnost lokacije, med Nemci ni. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann (CSU) se je sicer že zavzel za obnovo.