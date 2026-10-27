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Kako, če sploh, obnoviti Hitlerjevo Orlovo gnezdo?

Berchtesgaden, 27. 10. 2026 15.50 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.L.
Hitlerjevo Orlovo gnezdo na Bavarskem pred požarom

Zgodovinsko stavbo Kehlsteinhaus, po svetu znano kot Hitlerjevo Orlovo gnezdo na Bavarskem, je konec tedna uničil silovit požar. Ker je objekt veljal za ostanek nacionalsocializma, se je že sprožila burna razprava, ali naj objekt v celoti obnovijo in rekonstruirajo ali postavijo nov sodoben objekt.

Kehlsteinhaus stoji na 1834 metrih nadmorske višine, do njega je speljano bleščeče dvigalo, a po požaru so na vzpetini ostale le še rušvine.

Stavbo so nacisti zgradili v letih 1937 in 1938 kot reprezentančni objekt na območju Obersalzberga, kjer je imel Adolf Hitler eno svojih najpomembnejših rezidenc. Območje je bilo v času nacističnega režima zaprto za javnost in je služilo političnemu ter zasebnemu življenju najvišjih predstavnikov nacističnega vodstva.

Objekt si je Hitler zamislil tudi kot prestižno zatočišče, ki bi bilo simbol moči in tehnološke spretnosti nacističnega režima. Čajnica na skalnati vzpetini pa je veljala tudi za prestižen arhitekturni projekt.

Od leta 1952 je objekt obratoval tudi kot nekakšna gorska gostilna. Po vojni je lokacija postala še prostor vsakdanjega srečevanja ter turistična in zgodovinska točka.

A nekaj dni po požaru je jasno, da enotnega soglasja, kakšna naj bo prihodnost lokacije, med Nemci ni. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann (CSU) se je sicer že zavzel za obnovo.

Podobno tudi bavarski minister za umetnost Markus Blume. "Cilj je ohraniti Kehlsteinhaus kot zgodovinski dokaz in kraj razsvetljenja za prihodnje generacije," zato je v ta namen že napovedal ustanovitev strokovne komisije s strokovnjaki za ohranjanje spomenikov, gradnjo in kulturno dediščino.

Nova stavba, ki bo umeščena v zgodovinski kontekst?

Predsednik lokalnega turističnega združenja Bartl Wimmer ter gostinec in oskrbnik koče Orlovo gnezdo Norbert Eder se zavzemata za previdno rekonstrukcijo objekta, pri čemer si želita, da bi dele ruševin, če je to mogoče, ohranili, navaja BR24.

Sven Keller iz osrednjega zgodovinskega in izobraževalnega centra na območju Obersalzberga medtem nasprotuje temeljiti rekonstrukciji objekta. Prepričan je, da so stavbe iz nacističnega obdobja prežete z narativom o prevladujoči moči, Hitler pa da se je tja pripeljal s tujimi dostojanstveniki, da bi pokazal, da si lahko nacionalsocializem podredi celo moč gore.

Kot eno od možnosti vidi rekonstrukcijo stavbe na način, da ujame različna zgodovinska obdobja, ki bi bila v zgradbi predstavljena pregledno. Cilj je objekt umestiti v zgodovinski kontekst, je povedal za Bayerische Staatszeitung.

Kehlsteinhaus je v povprečju na sezono obiskalo približno 350.000 obiskovalcev.
Kehlsteinhaus je v povprečju na sezono obiskalo približno 350.000 obiskovalcev.
FOTO: Profimedia

Koliko ruševin bodo na koncu ohranili, ali bo potrebna delna rekonstrukcija ali pa bo nastala povsem nova zasnova objekta, bodo razpravljali v prihodnjih mesecih.

Dogodek sicer odpira tudi vprašanje, kako upravljati z lokacijo, kjer se prepletajo narava, turizem in burna zgodovina.

Kehlsteinhaus je v povprečju na sezono obiskalo približno 350.000 obiskovalcev, gostilno na vzpetini pa že 37 let vodi družina Eder.

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Orlovo gnezdo Kehlsteinhaus zgodovina

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KOMENTARJI7

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Dvigalo
27. 10. 2026 17.18
Glede na vsa hudodelstva samo ruši!
Odgovori
0 0
Janez Podrepnik
27. 10. 2026 17.17
Rusom sporočiti koordinate da zravnajo še to malo kar je ostalo...
Odgovori
0 0
razumi če lahko
27. 10. 2026 17.16
Kaj koli naredijo ni več isto pa naj reče kdo kaj hoče lahko zabijemo skupaj še sto krat bolnišnico Franjo vendar to ni in ne more biti isto !!
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
27. 10. 2026 17.05
No problem. Torcida iz Splita že zbira dnar. Tamo je Adolf zelo popularen. Njegovo ime so množice klicale pred enim mesecem.
Odgovori
+0
1 1
Mukec
27. 10. 2026 16.13
Škoda
Odgovori
+1
2 1
PEACEMAKER
27. 10. 2026 15.54
): vsaj mel sem privilegij tam biti
Odgovori
+6
8 2
Brane123
27. 10. 2026 16.42
Tudi jaz. Menim, da si zasluži obnovitve kot zgodovinski objekt. In boljše varovanje.
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+2
3 1
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