Tujina

Pomenljive satelitske slike: iranska obnova po izraelskih in ameriških napadih

Teheran, 27. 09. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 49 minutami

N.L.
20

Dobre tri mesece po izraelskem napadu na iranske vojaške in jedrske objekte je Iran že začel z obnovo ključnih obratov za proizvodnjo trdega goriva za rakete, razkrivajo satelitske slike.

Rakete na trdno gorivo se lahko izstrelijo hitreje kot rakete na tekoče gorivo, ki jih je treba napolniti šele tik pred izstrelitvijo. Iran ima proizvodne baze za rakete na trdno gorivo v Khojirju in Parchin, dveh lokacijah tik ob Teheranu, ter v Shahroudu, približno 350 kilometrov severovzhodno od prestolnice.

Satelitski posnetki Planet Labs PBC, ki so nastali v začetku septembra, dokazujejo, da obnova raketnega programa poteka predvsem na infrastrukturi v obratih Parchin in Shahroud. 

Hitrost obnove dokazuje, da je raketni program za Teheran izjemnega pomena, sploh ob dejstvu, da so bili v napadih uničeni tudi njihovi sistemi zračne obrambe.

Medtem aktivnosti, ki bi nakazovale na pospešeno sanacijo infrastrukture jedrskega programa, niso zaznali, opažajo analitiki pri AP. 

Sanacija v iranskem obratu v Parchinju blizu Teherana konec avgusta 2025.
Sanacija v iranskem obratu v Parchinju blizu Teherana konec avgusta 2025. FOTO: AP

12-dnevna iransko-izraelska vojna

13. junija zgodaj zjutraj je Izrael izvedel silovite napade na iranske jedrske in vojaške objekte, proti večeru so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu.

Iran je odgovoril z izstrelitvijo več kot 550 balističnih raket in tisoč dronov na cilje v Izraelu. ZDA so v konflikt vstopile 22. junija z zračnimi napadi na iranske jedrske objekte, Iran pa je kot odgovor napadel tudi ameriško vojaško bazo v Katarju. ZDA, Izrael in Iran so nato 24. junija sklenili premirje.

V napadih je bilo uničenih tudi več centrifug za bogatenje urana.

Tri mesece po napadih Iran poškodovane objekte tako že obnavlja, kaže analiza satelitskih slik, ki so jo opravili pri AP, a manjka ključna komponenta: veliki mešalniki za proizvodnjo goriva. 

Iran bi nekatere komponente sicer lahko kupil tudi od Kitajske, še opozarjajo analitiki pri AP. Če bi Iran dejansko pridobil potrebno opremo, bi program lahko znova zagnali, ocenjuje raziskovalec in poznavalec iranskega jedrskega orožja Sam Lair

Iran Izrael rakete jedrski program obnova jedrska tehnologija satelitske slike
KOMENTARJI (20)

JAZsemTI
27. 09. 2025 17.09
In ta akcija je amerikance koštala več kot pa Irance😏
Slovenska pomlad
27. 09. 2025 17.07
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira genocid nad otroki v Gazi.
Pajo_36
27. 09. 2025 17.00
Veliko vam pove odgovor Irana na Izrael, ko je napadel Tel Avivi in Haifo. Veledemokratična oblast v Izraelu je takoj prepovedala in sankcionirala razne tiktok objave in tako dalje, informacij o tem, je bilo zelo malo. Sam tiktok pa počasi prevzemajo Ameri, le zakaj?
JApajaDAja
27. 09. 2025 16.52
ko miki miške, jake racmani, spidermani....stopijo skupaj...delo teče....
Watchy
27. 09. 2025 16.48
Če bi vrgli atomsko na irusalem bi ameriški kristjani to takoj povezali z biblijo.
Robert S.
27. 09. 2025 16.44
če se to zgodi boš v 5ih letih molil koran
grumf
27. 09. 2025 16.51
In svizec zavija čokolado.. ne bomo pozabili, kako je Powell v VS govoril o obstoju VMDjev v Iraku. Na ksihtu se mu je videlo, da laže. In je lagal. Celotna kariera mu je šla v franže, umrl je kot lažnjivec.
Pajo_36
27. 09. 2025 16.40
Hm... kolk ma jedrskih konic Izrael? ajaaa, oni so nebeški narod, odgovarjajo samo bogu anede? No, kolk jih imajo v Negevu, v Dimoni?
