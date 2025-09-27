Pomenljive satelitske slike: iranska obnova po izraelskih in ameriških napadih

Rakete na trdno gorivo se lahko izstrelijo hitreje kot rakete na tekoče gorivo, ki jih je treba napolniti šele tik pred izstrelitvijo. Iran ima proizvodne baze za rakete na trdno gorivo v Khojirju in Parchin, dveh lokacijah tik ob Teheranu, ter v Shahroudu, približno 350 kilometrov severovzhodno od prestolnice.
Satelitski posnetki Planet Labs PBC, ki so nastali v začetku septembra, dokazujejo, da obnova raketnega programa poteka predvsem na infrastrukturi v obratih Parchin in Shahroud.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Hitrost obnove dokazuje, da je raketni program za Teheran izjemnega pomena, sploh ob dejstvu, da so bili v napadih uničeni tudi njihovi sistemi zračne obrambe.
Medtem aktivnosti, ki bi nakazovale na pospešeno sanacijo infrastrukture jedrskega programa, niso zaznali, opažajo analitiki pri AP.
12-dnevna iransko-izraelska vojna
13. junija zgodaj zjutraj je Izrael izvedel silovite napade na iranske jedrske in vojaške objekte, proti večeru so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu.
Iran je odgovoril z izstrelitvijo več kot 550 balističnih raket in tisoč dronov na cilje v Izraelu. ZDA so v konflikt vstopile 22. junija z zračnimi napadi na iranske jedrske objekte, Iran pa je kot odgovor napadel tudi ameriško vojaško bazo v Katarju. ZDA, Izrael in Iran so nato 24. junija sklenili premirje.
V napadih je bilo uničenih tudi več centrifug za bogatenje urana.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Tri mesece po napadih Iran poškodovane objekte tako že obnavlja, kaže analiza satelitskih slik, ki so jo opravili pri AP, a manjka ključna komponenta: veliki mešalniki za proizvodnjo goriva.
Iran bi nekatere komponente sicer lahko kupil tudi od Kitajske, še opozarjajo analitiki pri AP. Če bi Iran dejansko pridobil potrebno opremo, bi program lahko znova zagnali, ocenjuje raziskovalec in poznavalec iranskega jedrskega orožja Sam Lair.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.