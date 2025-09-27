Pomenljive satelitske slike: iranska obnova po izraelskih in ameriških napadih

Dobre tri mesece po izraelskem napadu na iranske vojaške in jedrske objekte je Iran že začel z obnovo ključnih obratov za proizvodnjo trdega goriva za rakete, razkrivajo satelitske slike.

Rakete na trdno gorivo se lahko izstrelijo hitreje kot rakete na tekoče gorivo, ki jih je treba napolniti šele tik pred izstrelitvijo. Iran ima proizvodne baze za rakete na trdno gorivo v Khojirju in Parchin, dveh lokacijah tik ob Teheranu, ter v Shahroudu, približno 350 kilometrov severovzhodno od prestolnice. Satelitski posnetki Planet Labs PBC, ki so nastali v začetku septembra, dokazujejo, da obnova raketnega programa poteka predvsem na infrastrukturi v obratih Parchin in Shahroud.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Iranski objekt za proizvodnjo trdnih goriv Shahroud 25. junija 2025. icon-picture-layer-2 1 / 2

Hitrost obnove dokazuje, da je raketni program za Teheran izjemnega pomena, sploh ob dejstvu, da so bili v napadih uničeni tudi njihovi sistemi zračne obrambe. Medtem aktivnosti, ki bi nakazovale na pospešeno sanacijo infrastrukture jedrskega programa, niso zaznali, opažajo analitiki pri AP.

Sanacija v iranskem obratu v Parchinju blizu Teherana konec avgusta 2025. FOTO: AP icon-expand

12-dnevna iransko-izraelska vojna

13. junija zgodaj zjutraj je Izrael izvedel silovite napade na iranske jedrske in vojaške objekte, proti večeru so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu. Iran je odgovoril z izstrelitvijo več kot 550 balističnih raket in tisoč dronov na cilje v Izraelu. ZDA so v konflikt vstopile 22. junija z zračnimi napadi na iranske jedrske objekte, Iran pa je kot odgovor napadel tudi ameriško vojaško bazo v Katarju. ZDA, Izrael in Iran so nato 24. junija sklenili premirje. V napadih je bilo uničenih tudi več centrifug za bogatenje urana.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Jedrski objekt Fordo po ameriškem napadu, 22. junija 2025 icon-picture-layer-2 1 / 6