Obnovili še 130 metrov predora, ki je veljal za največjo skrivnost Sarajeva

Skoraj 800 metrov dolg podzemni predor, ki so ga pod butmirskim letališčem skopali prebivalci, je med obleganjem Sarajeva veljal za največjo skrivnost – zaradi njega se je mesto smrti spremenilo v mesto preživetja. Turisti so si v tamkajšnjem muzeju do zdaj lahko ogledali 25 ohranjenih metrov predora, pred časom pa so za javnost odprli še dodatnih 130 metrov. "Občutek prehoda skozenj je veliko težji in bolj čustven," je povedal kustos Edin Kolar, ki upa, da jim bo nekoč uspelo obnoviti ves predor.

Med obleganjem Sarajeva, ki je je trajalo 1.425 dni in terjalo življenja 11.541 ljudi, od tega 1.601 otroka, je bilo zaradi 65-kilometrskega obroča, ki ga je agresor sklenil po okoliških hribih, nemogoče priti v bošnjaški del mesta in iz njega. Edina možnost za pot na svobodno ozemlje je bilo prečkanje 450-metrske letališke steze, nad katero so imeli po dogovoru s srbsko vojsko nadzor Združeni narodi, a to je bilo izjemno tvegano. Vsi, ki so se odločili za to, so bili v tistem trenutku izpostavljeni smrtni nevarnosti in pod reflektorji, ki so razsvetljevali pisto, je ugasnilo več sto življenj. Želja prebivalcev, da bi pisto lahko nekako preleteli ali prečkali pod zemljo, je postajala vse večja. Tako se je leta 1992 rodila ideja o podzemnem tunelu, ki bi povezoval dva položaja bosanske armade – Dobrinjo in Butmir. Na obeh straneh predvidenega predora so iskali ljudi z izkušnjami v gradbeništvu in načrtovali vso potrebno logistiko. Na dve hiši na nasprotnih straneh letališke steze so narisali označbo X. V Dobrinji je bila to neka zapuščena hiša, v Butmirju pa hiša družine Kolar. Po teh označbah sta geodeta, ki se nista nikoli srečala, s pomočjo geodetskih instrumentov definirala projektno os objekta D–B. Za idejo o tunelu je sprva vedelo malo ljudi, iz varnostnih razlogov je bilo vsem naročeno, naj o tem ne govorijo nikomur. O tem, kako je potekalo kopanje skrivnega predora, smo se pred leti pogovarjali z Abidom Jašarjem. Med vojno je bil star 35 let, z družino je živel v hiši poleg družine Kolar, a ker so jo granate popolnoma uničile, se je moral iz nje izseliti.

icon-expand Spisek vseh, ki so kopali podzemni predor - na njem je tudi Abid Jašar. FOTO: Printscreen YouTube

Kopalo je 300 ljudi, izključno s krampi in lopatami Z obeh strani je bilo za kopanje predora angažiranih okoli 300 ljudi, med njimi je bila tudi ena ženska. Da bi se izognili temu, da jih odkrijejo, so šli kopači v izkop s strani, in sicer pod kotom 45 stopinj. Dela so potekala 24 ur na dan, v treh izmenah po osem ur. V vsaki izmeni je bilo 15 ljudi, eden od njih je bil vodja. Najtežje delo se je odvijalo ponoči. Kopanje je potekalo brez kakršne koli mehanizacije, izključno s krampi in lopatami, zemljo so ven izvažali s samokolnicami in jo – da ne bi bilo sumljivo – pakirali v vreče, ki so jih porabili za zaščito objektov. Blato in podzemne vode so jim predstavljali hude težave, težko je bilo priti do orodja za kopanje, primanjkovalo jim je materiala za podpornike v predoru. Ostra zima jim ni šla na roke, njihovo delo je dodatno oteževalo dejstvo, da je vse potekalo v strogi tajnosti. Kopali so ob svečah, sproti pa so postavljali tudi napeljavo za razsvetljavo. Strah pred tem, da jih bodo odkrili, je bil prisoten vsak dan. Tako pomembna stvar seveda ni mogla dolgo ostati skrita in za predor je kmalu izvedela vojska Republike Srbske. Da se predor nekje gradi, so vedeli skoraj od samega začetka, le da niso vedeli, kje. Da se nekaj dogaja, je kazal tudi upad števila ljudi, ki so prečkali letališko stezo. Bombardiranje je postalo intenzivnejše – tik preden so stekla dela, je v enem samem dnevu na mesto padlo 3777 granat. Po nekaterih podatkih so na začetku piste celo začeli kopati svoj tunel. Srbska vojska je od pripadnikov ZN zahtevala, da gradnjo predora preprečijo, z grožnjami, da ne bo mogla več skrbeti za njihovo varnost na letališču. ZN so vršili pritisk tako na politično kot na vojaško vodstvo BiH in njihove ekipe so dejansko prekopavale zemljo ob pisti. S kopanjem drugega predora in preusmeritvijo reke Željeznice so poskušali predor potopiti in ga tako onesposobiti, vendar brez uspeha. S strani Dobrinje je kopanje predora trajalo 127 dni, od tega so kopači dejansko kopali 104 dni, ostalih 23 dni pa zaradi bombardiranja ali prekinitve elektrike niso mogli delati. V povprečju so skopali 3,17 metra na dan. S strani Butmirja so dela trajala 77 dni, aktivnih je bilo 71. Povprečen izkop na dan je bil 3,15 metra. Skupaj so torej skopali 6,32 metra na dan, vsega skupaj pa so izkopali 2.800 kubičnih metrov zemlje. Iz ure v uro, iz dneva v dan, meter po meter, z vsakim zamahom krampa sta se ekipi približevali ena drugi. Vsak večer so nestrpno poslušali, kdaj bodo zaslišali ljudi na drugi strani.

V mesto hrana, orožje, zdravila in gorivo, iz mesta pa ljudje Po štirih mesecih in štirih dneh kopanja se je to vendarle zgodilo – 30. julija 1993 ob 20.50 sta si moža, ki sta kopala vsak s svoje strani, končno podala roke, s tem pa je Sarajevo dobilo edini vhod in izhod iz mesta. "Predor, ki ga ni" je zdaj še kako bil! Dolg 785,5 metra, širok en meter in visok 1,5 metra, na nekaterih delih tudi 1,8 metra. Že prvi dan je šlo skozi predor v mesto šest ton eksploziva in streliva, ki ga je do tja s svojim tovornjakom pripeljal Jašar. "O teh količinah se je veliko govorilo. Koliko je dejansko bilo, ne vem, ker tovora nisem stehtal. Vem pa, da sem pripeljal dva polna tovornjaka," nam je povedal, ko je opisoval, kako je moral voziti z ugasnjenimi lučmi, da ga ne bi odkrili. Pozneje je svoj tovornjak poklonil muzeju, kjer je danes na ogled turistom.

icon-expand Tovornjak Abida Jašarja, s katerim je prevažal orožje. FOTO: Urša Zupan

Na začetku je bil predor samo skopan prehod, sčasoma so ga opremili z razsvetljavo, črpalkami za vodo, leta 1994 so v njem postavili tudi tirnice, ki so zelo olajšale pretok materiala in ljudi skozenj. Po njih so premikali 24 vozičkov za prevoz ranjencev in materiala. Predor, ki je bil v uporabi od 1. avgusta 1993 do 31. decembra 1995, je med triinpolletnim obleganjem mesta predstavljal življenjsko pomembno povezavo z zunanjim svetom. Po njem so v mesto prihajali hrana, gorivo, zdravila, orožje in časopisi. Pot iz mesta skozi predor je bila najprej dovoljena samo vojakom s posebno dovolilnico, nato so na svoj račun prišli vojni zaslužkarji in preprodajalci, ki so od pomembnežev in premožnih ljudi sprejemali podkupnine. Ocenjuje se, da naj bi šlo vsega skupaj skozi predor 1.150.000 ljudi. Z imenom in priimkom je v dokumentih navedeno 400.812 ljudi, 720.000 naj bi bilo neregistriranih oseb.

V spomin in opomin, da se to nikoli več ne ponovi Sarajevo in njegovi prebivalci bi brez tega predora težko preživeli, zato ni nenavadno, da so ga poimenovali "Tunel spasa" (Predor odrešitve) oz. "Tunel nade" (Predor upanja). Po končanem obleganju je bil predor zapuščen, začel je propadati. Brez rednega vzdrževanja ga je voda hitro potopila, začel se je rušiti. Dan za dnem je izginjal meter po meter. Nihče na nivoju oblasti ni pokazal interesa, da bi ta edinstveni predor zaščitil. Ga ohranil v spomin na to, kako je to mesto nastradalo konec 20. stoletja, in opomin, da se kaj takega ne sme nikoli več ponoviti. Nato pa so stvari v svoje roke vzeli Kolarjevi, lastniki hiše, iz katere je bil vhod v predor na butmirski strani. Zbrali so predmete, ki so nepomembno ležali okoli predora – orodje za izkopavanje, nahrbtnike, prazne vreče, vojaške uniforme, mine, vozičke, celo tistega, s katerim naj bi predor prečkal pokojni predsednik Alija Izetbegovič ... In kar je najpomembneje, uspeli so ohraniti nekaj več kot 20 metrov predora. Iz vsega tega so naredili muzejsko zbirko. 20. aprila 2010 je kanton Sarajevo na podlagi Zakona o zaščiti kulturne dediščine sprejel odločitev, da predor D-B zaščiti, vse od tedaj pa z njim upravlja mestni muzej. S pomočjo Sarajevskega filmskega festivala, ki poteka vsako leto avgusta, so tunel v vseh teh letih obiskala številna znana imena, katerih fotografije so prav tako na ogled v muzeju. O tem, kaj vse je še moč videti v muzeju, smo se pogovarjali s kustosinjo Amilo Islambašić.

Pred kratkim so odprli še dodatnih 130 metrov predora Kot je napovedala Amila, so pristojni aprila letos svečano odprli še dodatnih 130 metrov obnovljenega tunela. "Do sedaj je bilo za javnost odprtih 25 metrov, zdaj bomo imeli skupaj okoli 150 metrov predora. Občutek prehoda skozenj bo veliko težji in bolj čustven," je napovedal Edis Kolar, častni kustos in sin lastnika hiše. Izrazil je upanje, da jim bo nekoč omogočena obnova vseh 800 metrov predora. V podzemnem prostoru pred vhodom v nov predor je muzejska razstava Oni so tunel, posvečena vsem, ki so ga kopali. Zajema fotografije in imena vseh sodelujočih, orodje, ki je bilo uporabljeno, ter avtentične posnetke, ki so takrat nastali. Kot je ob tem povedal direktor Spominskega sklada Kantona Sarajevo Ahmed Kulanić, so projekt rekonstrukcije tunela začeli že leta 2018, a je dela močno upočasnil koronavirus. "Odprtje dodatnih metrov tunela bo po eni strani obogatilo našo turistično ponudbo, ko govorimo o tunelu kot o turistični znamenitosti, po drugi strani pa smo s tem revitalizirali kulturno-zgodovinsko dediščino Bosne in Hercegovine, ki opominja na obdobje agresije nad Bosno in Hercegovino," je dejal. Na slovesnosti je bil tudi 76-letni Nedžad Masnić, ki je povedal, da je tudi sam kopal v predoru, vse dokler ta ni bil prebit. "Vsak dan sem prihajal, delali smo v izmenah. Nihče vam ne more opisati pogojev, v kakršnih smo delali. Težko mi je bilo, vsem nam je bilo težko. Težko rečem, da so spomini na vojno lepi, a na čas, ki sem ga preživel tukaj, imam lepe spomine. Kljub zahtevnim razmeram so ljudje delali z veseljem. Vladal je nek tekmovalni duh, čeprav ni šlo za tekmovanje. Imeli smo veliko volje, hkrati pa je ves čas obstajala bojazen, da bomo šli mimo kolegov, ki so kopali z dobrinjske strani," je opisal.

