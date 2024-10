Oborožen lovec še vedno na begu: iščejo ga s helikopterji, droni, psi

Iskalna akcija za pobeglim lovcem, ki ga je policija opisala kot nevarnega in močno oboroženega, poteka že vse od ponedeljkovega jutra. Prvo prijavo o streljanju so prejeli ob 8.30. 56-letni Roland Drexler naj bi sledil županu mesta Kirchberg ob der Donau, ki se je odpravljal na masažo, in ga ustrelil. Kmalu zatem so streli odjeknili še v tri kilometre oddaljenem mestu. Umrl je upokojeni policist, tudi njega naj bi ubil Drexler.

Vodji revirja so preventivno odredili osebno zaščito, prav tako tudi družini umorjenega župana. Kot možna tarča je tudi Drexlerjeva nekdanja žena, ki se je preselila v sosednje mesto. 56-letnik ji je zameril, ker je po ločitvi prodala družinsko hišo.

V ponedeljek popoldne je policija objavila fotografijo osumljenca in podatke o njegovem vozilu. Vozil naj bi VW Caddyja srebrne barve z registrsko tablico RO-231EL. Vse, ki bi vozilo zasledili, so pozvali, naj jih takoj obvestijo in se vozilu ne približujejo. O iskalni akciji so avstrijski policisti obvestili tudi organe v sosednji Nemčiji in na Češkem, saj obstaja možnost, da je 56-letnik pobegnil čez mejo. Oblasti so prečesale tudi bližnji gozd in opravile več hišnih preiskav.