Oborožen moški v Črni gori zavzel poslovalnico NLB, grozi z eksplozijo

Po tem, ko je moški vdrl v poslovalnico NLB v črnogorskem mestu Bar, je policija evakuirala okoliške stavbe. V času zavzetja banke v stavbi sicer ni bilo strank in zaposlenih, kar so po grožnji potrdili tudi v poslovalnici. Oboroženi moški tako v stavbi ne zadržuje talcev, poročajo tuji mediji.

"Razlogi za napada niso znani v celoti," so sporočili z NLB in ob tem zagotovili, da je banka na voljo za sodelovanje s Policijo in drugimi državnimi organi. "Verjamemo, da bodo usklajene policijske aktivnosti prispevale k reševanju napada na miren način in brez ogrožanja človeških življenj," so zapisali.