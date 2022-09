Oborožen vdrl v restavracijo: grozil je, da bo ubijal

V eno izmed ameriških restavracij s hitro prehrano je vstopil oborožen moški in grozil, da bo ubijal. Ko so ga policisti aretirali, jim je dejal, da "želi ubiti vse demokrate in liberalce". Za 61-letnika se je kasneje izkazalo, da je Trumpov podpornik. Zoper moškega, ki je v restavracijo vstopil z nabito pištolo in z dodatnim strelivom, je sprožena preiskava, grozi mu tudi več obtožb.

61-letni Jan Stawovy je v restavracijo Dairy Queen vstopil oborožen, na glavi pa je imel klovnsko lasuljo. Po aretaciji je policistom dejal, da želi pobiti "demokrate in liberalce" in da si želi ponovne Trumpove vladavine. Kasneje so preiskovalci v Stawovyjevem vozilu našli še več streliva. Trumpov privrženec kljub grožnjam ni ranil nikogar, morda so k temu pripomogli policisti, ki so na kraj prispeli kmalu po klicu na pomoč. "S hitrim prihodom policista na kraj dogodka in zaradi hitre aretacije Stawovyja je policist verjetno preprečil možnost množičnega incidenta," je zapisal vodja policijske postaje. Slednji se je še posebej zahvalil temu možu v modrem, ki je na kraj prišel prvi.

icon-expand Do incidenta je prišlo v Pensilvaniji, v restavraciji Dairy Queen. FOTO: Shutterstock

V sklopu policijske preiskave so odkril še Stawovyjev profil na družbenem omrežju. Na njem so našli več sporočil v podporo Trumpu in več skrajno desničarskih sporočil. 61-letnika povezujejo tudi s skrajno desničarskim gibanjem QAnon. Pripadniki gibanja Qanon so bili sicer v preteklih letih prisotni v več bizarnih incidentih. Eden izmed članov gibanja je z zračno puško ubil svoja dva otroka. Moški je verjel, da se bosta otroka v primeru, če ju ne ubije, spremenila v pošasti. Nedavno pa je drugi pripadnik Qanona, ki je bil domnevno prevzet z s teorijami zarote, streljal na svojo hčer in ženo. Soproga je zaradi hudih poškodb umrla, hčerka pa je po zapleteni operaciji preživela. Druga hči moškega, ki je ni bilo na kraju, ko je njen oče streljal, pa je kasneje povedala, da je "oče postal radikalizirani Qanon", poroča Insider.

Janu Stawovyu naj bi predhodno prepovedali vstope v nekaj cerkva. Eden izmed pastorjev je povedal, da je 61-letniku prepovedal vstop zaradi "izbruhov", pozval pa ga je tudi, naj si priskrbi zdravniško pomoč.