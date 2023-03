Oboroženi člani kartela sredi belega dne ugrabili štiri Američane

Pogrešani Američani so se v petek pripeljali v obmejno mesto Matamoros, kjer so jih napadli in ugrabili neznani oboroženi moški. V streljanju je umrl mehiški državljan.

Po poročanju CNN so Američani prispeli iz Južne Karoline. Latavia Washington McGee se naj bi v spremstvu treh moških odpravila v Mehiko na zdravniški poseg. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika, ki je spregovoril za CNN, preiskovalci verjamejo, da je mehiški kartel Američane najverjetneje po pomoti zamenjal za haitijske tihotapce mamil. FBI vsem, ki bi imeli informacije o lokaciji četverice ali o ugrabiteljih, ponuja nagrado v višini 50.000 dolarjev (okoli 47.000 evrov).

Na družbenih omrežjih se je pojavil domnevni posnetek njihove ugrabitve, ki prikazuje do zob oborožene moški in ugrabljene ameriške državljane. Zdi se, da so nekateri nezavestni.