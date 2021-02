Oboroženi 'banditi' v Nigeriji vdrli v šolo in ugrabili več dijakov

Nigerijski predsednik Muhamadu Buhari je nigerijski vojski in policiji že odredil reševalno akcijo ugrabljenih, so danes sporočili iz predsednikovega urada. Guverner te regije pa je odredil začasno zaprtje vseh dijaških domov v državi.

Na kolidžu se sicer šola okoli tisoč dijakov, ki bivajo v šolskem dijaškem domu. Gre za dijaški dom in šolo, ki sta namenjena zgolj fantom. Sprva so poročali o nekaj sto ugrabljenih, kasneje pa so viri za AFP dejali, da je bilo ugrabljenih 42 ljudi, med njimi 27 učencev. Učence so napadalci prebudili in odpeljali v bližnji gozd.

V zadnjih let se napadi in ugrabitve stopnjujejo

S težkim orožjem oborožene kriminalne združbe, ki so jim nadeli vzdevek banditi, so v zadnjih letih okrepile napade v severozahodni in osrednji Nigeriji. Napade spremljajo ugrabitve za odkupnino, posilstva in ropanja. Običajno napadajo iz gozdov ter ogrožajo predvsem vasi, ki so pogosto brez vsakršne zaščite prepuščene same sebi.

Pred dvema mesecema so v Kankari v sosednji zvezni državi Katsina ugrabili več kot 300 dijakov. Po pogajanjih z nigerijsko vlado so jih kasneje izpustili.

Ugrabiteljske tolpe na severozahodu in v osrednji Nigeriji so le eden od številnih izzivov, s katerimi se sooča najbolj naseljena afriška država. Nigerijske varnostne sile se poleg tega soočajo tako z džihadisti na severovzhodu kot etničnimi spopadi v osrednji Nigeriji ter pirati, ki napadajo tovorne ladje na jugu države.

Najnovejša ugrabitev dijakov se je zgodila skoraj tri leta po tistem, ko so v Dapchiju džihadisti ugrabili 111 učenk, šest let po tistem, ko so v Chiboku ugrabili 276 deklet.