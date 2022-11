Oboroženi motoristi ugrabili 130 ljudi

V nigerijski severozahodni zvezni državi Zamfara so oboroženi moški ugrabili najmanj 130 ljudi. Napadli so dve območji, odpeljali pa ženske, otroke in starejše. V zvezno državo so bile za reševanje žrtev, napotene varnostne sile.

Zamfara je ena izmed več nigerijskih držav, ki se neprestano spopada z ugrabitvami. Ibrahim Dosara, državni informacijski pooblaščenec, je dejal, da se je ta ugrabitev zgodila na območjih Zurmi in Kauran-Namoda. Žrtve so tokrat uporabili tudi kot "živi ščit" zaradi nenehnega močnega bombardiranja njihovih skrivališč.

icon-expand Izpuščena nigerijska dekleta. FOTO: AP

Nekatera poročila pravijo, da so bili ugrabljeni tudi delavci na kmetiji, ki so bili zaposleni med sezono žetve. Na območjih severozahodne regije naj bi tolpe kmetom naložile dajatve kot pogoj, da jim omogočijo nemoteno spravilo pridelka. Prizadevanja nigerijske vlade, da bi odpravili negotovosti v regiji, so do zdaj bila večinoma neuspešna. Družine žrtev ugrabitev so pogosto prezrle tudi uradne nasvete in plačale odkupnino, kot je bili zahtevano čeprav so oblasti to odsvetovale.

Oboroženi razbojniki na motorjih Oboroženi moški že nekaj časa plenijo po skupnostih na severozahodu Nigerije, pridružili pa so se nigerijski kar donosni industriji - ugrabitev za odkupnino. V svojih operacijah so precej drzni, po podatkih Mednarodne krizne skupine je bilo namreč v zadnjem desetletju v zveznih državah Kebbi, Sokoto, Niger in Zamfara ugrabljenih in kasneje ubitih več kot 8000 ljudi.

icon-expand Rešena dekleta v Nigeriji FOTO: AP