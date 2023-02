Oboroženi napadalci vdrli v bolnišnico, kjer leži novorojenčica Aya

Po prihodu v bolnišnico so napadalci lokalnim policistom, ki varujejo deklico, povedali, da jih zanima samo direktor, ker je odpustil njihovega prijatelja, in ne deklica Aya.

V bolnišnici na severu Sirije je prišlo do oboroženega napada, napadalci pa so pretepli direktorja bolnišnice, v kateri je nastanjena tudi sirska deklica Aya. Eden izmed uradnikov je pojasnil, da direktor bolnišnice meni, da je medicinski brat, ki je Ayo fotografiral, načrtoval njeno ugrabitev, zato ga je napodil. Čez nekaj ur se je jezen bolničar vrnil v spremstvu oboroženih napadalcev, ki so direktorja hudo pretepli.

Nadzor nad Ayo je močno povečan, dan in noč jo zdaj varujejo lokalni policisti, ker se je pojavljalo vedno več ljudi, ki so se lažno izdajali za Ayine sorodnike.

Dojenčica Aya, ki se je rodila v času potresa in so jo našli med ruševinami ob mrtvi materi, je v bolnišnici že nekaj časa in počasi okreva. Njena mati je umrla, prav tako tudi njen oče in štirje bratje ter sestre. Po besedah njenega strica Saleha al-Badrana bo bolnišnico zapustila prihodnji teden, vzgajala pa jo bo očetova teta, ki je tudi pred kratkim rodila.