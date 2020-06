Oboroženi napadalci vstopili v pakistansko borzo in začeli streljati

Ponedeljkov napad se je začel, ko so napadalci, oboroženi z avtomatskimi puškami, vrgli granato na glavna vhodna vrata pakistanske borze in nato začeli streljati na varnostno postojanko zunaj borze. "Prišli so v srebrnem avtomobilu Corolla," je kasneje povedal vodja karačijske policije Ghulam Nabi Memon. Varnostniki so se branili in ubili vse štiri napadalce, pravijo oblasti, toda bojijo se, da bodo med žrtvami tudi policisti in varnostno osebje. Še vedno ni jasno, ali je bilo v napad vpletenih več napadalcev, zato se preiskava prostorov nadaljuje, poroča BBC.