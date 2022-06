Fotografije pričajo: Oboroženi policisti čakali, otroci umirali

Policisti so na mesto napada - na osnovno šolo Rodd v teksaškem mestu Uvalde - prispeli hitreje in bolj oboroženi, kot so sprva trdili, poroča BBC. Strelec naj bi na mesto zločina prišel ob 11.33, policisti pa tri minute kasneje. A v učilnico so vdrli šele ob 12.50, kar pomeni, da je bil storilec z žrtvami zaprt več kot uro.

Obtožbe o prepočasnem in nepravilnem ukrepanju so policisti do sedaj zanikali. Vstop v učilnico naj bi bil preveč tvegan, saj policisti niso bili primerno oboroženi, je dejal vodja enote Pete Arredondo, ki je bil zadolžen za intervencijo pri zločinu.