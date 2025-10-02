Oboroženi protestniki vdrli na policijsko postajo, policisti začeli streljati

Deutsche Welle navaja izjavo lokalnih oblasti, ki so sporočile, da je skupina, oborožena z noži, vdrla v objekt varnostnih sil in ga zažgala, zaradi česar so morale varnostne sile uporabiti strelno orožje. Zaradi incidenta so sprožili sodno preiskavo.

Protivladni protesti zaradi slabega stanja javnih storitev v Maroku so v sredo postali nasilni. V izgredih med policijo in protestniki sta po poročanju tujih medijev umrli dve osebi. Policisti so strele sprožili nad skupino ljudi, ki naj bi poskušali napasti policijsko postajo v Lqliali, blizu obalnega mesta Agadir.

Maroško notranje ministrstvo je sporočilo, da je bilo med shodi doslej aretiranih več kot 400 ljudi, skoraj 300 pa jih je bilo ranjenih.

Mladi na protestih, ki so se začeli v soboto, zahtevajo boljše izobraževanje in zdravstveno varstvo. Njihova glavna pritožba je, da ta severnoafriška država v pripravah na gostovanje svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030 z zmahom gradi stadione, zanemarja pa krizo javnega zdravja in izobraževanja.

Demonstracije sta sprožili Moroccan Youth Voice in GenZ 212 - anonimni mladinski mreži. Skupine so za poziv k protestom uporabile platforme, kot so TikTok, Instagram in aplikacija Discord. Ob tem so izpostavile prav vprašanje zdravja, izobraževanja in boja proti korupciji ter istočasno izpovedale tudi svojo "ljubezen do domovine".

Stopnja brezposelnosti v Maroku znaša 12,8 odstotka, brezposelnost mladih pa kar 35,8 odstotka, čeprav je med diplomanti nekoliko nižja - okoli 19 odstotkov -, kažejo podatki nacionalnega statističnega urada.