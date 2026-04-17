Oboroženi roparji zadrževali 25 talcev, nato pobegnili skozi luknjo v tleh

V četrtek se je v Neaplju odvijala prava drama. Okoli 11.30 je skupina treh oboroženih moških vstopila v banko Credit Agricole in 25 ljudi vzela za talce.

"Bil sem v banki, ko so vstopili. Zagotovo so bili trije. Prišli so in nas – stranke, zaposlene in direktorja – zaklenili v sobo. Bili so oboroženi, a niso uporabljali nasilja," je povedal eden od 25. Po dveh urah jih je rešila policija, vendar kriminalcev niso našli.

"Zahvaljujoč hitremu odzivu so bili malo pred 13.30 vsi talci osvobojeni brez resnejših poškodb," je dejal neapeljski prefekt Michele di Bari .

Karabinjeri so v reševalni akciji razbili stekla in skozi okna planili v stavbo, a roparjev takrat že ni bilo več tam. Pobegnili naj bi v "luknjo v tleh", ki vodi do kanalizacije. Komunalno podjetje so zato zadolžili za podrobno preiskavo kanalizacijskega sistema, poroča Fanpage.it.

Za zdaj ni znano, ali so sploh kaj odnesli. Zanimali naj bi jih sefi, gotovine pa naj v banki sploh ne bi bilo.