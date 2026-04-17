Tujina

Oboroženi roparji zadrževali 25 talcev, nato pobegnili skozi luknjo v tleh

Neapelj, 17. 04. 2026 07.32 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
D.L.
Reševanje talcev v Neaplju

Drama v Neaplju: trije oboroženi roparji so sredi belega dne vstopili v banko in zajeli 25 talcev. V pravi filmski akciji so dve uri pozneje vse rešili, a trojice niso našli. Pobegnili naj bi skozi kanalizacijo.

V četrtek se je v Neaplju odvijala prava drama. Okoli 11.30 je skupina treh oboroženih moških vstopila v banko Credit Agricole in 25 ljudi vzela za talce. 

"Bil sem v banki, ko so vstopili. Zagotovo so bili trije. Prišli so in nas – stranke, zaposlene in direktorja – zaklenili v sobo. Bili so oboroženi, a niso uporabljali nasilja," je povedal eden od 25. Po dveh urah jih je rešila policija, vendar kriminalcev niso našli.

"Zahvaljujoč hitremu odzivu so bili malo pred 13.30 vsi talci osvobojeni brez resnejših poškodb," je dejal neapeljski prefekt Michele di Bari.

Karabinjeri so v reševalni akciji razbili stekla in skozi okna planili v stavbo, a roparjev takrat že ni bilo več tam. Pobegnili naj bi v "luknjo v tleh", ki vodi do kanalizacije. Komunalno podjetje so zato zadolžili za podrobno preiskavo kanalizacijskega sistema, poroča Fanpage.it.

Za zdaj ni znano, ali so sploh kaj odnesli. Zanimali naj bi jih sefi, gotovine pa naj v banki sploh ne bi bilo.

neapelj talci kriminal Italija rop banke

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
teozarote
17. 04. 2026 09.43
Mafijski posli. Očitno.
Omizje
17. 04. 2026 09.31
uzeli ai tisto kar je bilo nekoč že ukradeno
Pupa73
17. 04. 2026 09.30
verjetno,oškodovanci sploh ne bojo prijavili,ker pri njih so financarji mal bolj ... kot pa naši
bronco60
17. 04. 2026 08.57
Banka brez gotovine???
Zupkle
17. 04. 2026 08.51
Pričakujem Netflix serijo.
Un71
17. 04. 2026 08.45
Italijanska misija... film... lol
Razsuti Tovor
17. 04. 2026 08.42
Živel kapitalizem. Kmalu bomo tudi pri nas montirali zaščitne mreže na okna.
big_foot
17. 04. 2026 08.29
Če so jih zanimali sefi, je povsem možno da jihbje zanimala vsebina samo enega sefa pa potem spet vprašanje če si lastnik sefa sploh upa to prijavit.
losser
17. 04. 2026 08.26
Gotovine ni bilo v banki? V pekarni ni žemljic? V mesnici ni mesa? Preveč so gledali money heist
HardKore
17. 04. 2026 08.24
In kaj in forenzik straši v covid opremi?
Dr.Crow
17. 04. 2026 08.35
Oblečeni so tako da ne puščajo svojih sledi, ni vse črno belo
HardKore
17. 04. 2026 08.37
Vem... vseeno se smesno vidi, covid je pustil posledice
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
