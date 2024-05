Oboroženi tatovi na avtocesti ukradli 40 ton avokada

V zvezni državi Michoacan, glavnem proizvajalcu avokada v Mehiki, so oboroženi moški ustavili več tovornih vozil, ki so prevažala avokado. Ukradli so kar 40 ton avokada. Pridelovalci avokada so že dolgo tarča izsiljevanja mamilarskih kartelov v Mehiki, vendar so kraje celotnih pošiljk redke.

Avtocestni tatovi so v Mehiki ukradli 40 ton avokada, poroča Skynews. Oboroženi moški so ustavili tovorna vozila v dveh ločenih ropih. V obeh primerih so odnesli približno 20 ton avokada, tatovi so zaboje s sadjem preložili v kombi in pobegnili s kraja. Pridelovalci avokada so že dolgo tarča izsiljevanja mamilarskih kartelov v Michoacanu in kraje sadja iz nasadov niso redke, vendar pa se le redko zgodijo kraje celotnih pošiljk.

Nasadi avokadovca v Mehiki FOTO: AP

Kot smo že poročali, pridelava avokada velja za intenzivno kmetijsko panogo, kjer se goji v monokulturi (gojenje ene same kulturne rastline) in je intenzivna predvsem z vidika porabe vode. Poseganje v vodne vire ustvarja dodaten pritisk na pogosto že ogrožene vodne vire, poleg tega pa je netrajnostno z vidika omejevanja razpoložljivosti vode za prehrano ljudi in druge ekosisteme, pojasnjujejo na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije.