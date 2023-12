Oboroženim roparjem med ropom ukradli avto. Pred policijo bežali peš

"Nepričakovan in ironičen preobrat." S temi besedami je policija mesta Commerce City v soboto opisala nenavaden potek aretacije dveh od treh osumljencev oboroženega ropa, poroča BBC. V soboto zjutraj so namreč tri oborožene in zamaskirane osebe skušale oropati podjetje Hi Lo Check Casing, je v izjavi zapisal policijski oddelek.

Ko je namreč trojica želela pobegniti s kraja ropa, je namreč ugotovila, da je nekdo ukradel njihov avto. "Medtem ko je trojica ropala podjetje, jim je četrti kriminalec ukradel vozilo, s katerim so želeli pobegnili," je sporočila policija.