Oboroženo tolpo na Haitiju obtožili ugrabitve ameriških misijonarjev

Policisti so haitijsko tolpo, imenovano 400 Mawozo (400 'neizkušenih moških'), včeraj obtožili, da so v soboto ugrabili pet moških, sedem žensk in pet otrok, ki so se vračali z obiska v sirotišnici, poroča britanski BBC. Gre za isto tolpo, ki je bila aprila letos odgovorna za ugrabitev katoliških duhovnikov, so zatrdili uradniki.

Tolpa sicer nadzira območje Croix-des-Bouquets, ki vključuje predel, kjer so ugrabili misijonarje. Po navedbah haitijskih oblasti člani tolpe tudi kradejo avtomobile in izsiljujejo lastnike podjetij, piše abc NEWS.

Po poročanju abc NEWS se Haiti znova spopada s povečanjem števila ugrabitev, potem ko je bil predsednik Jovenel Moise 7. julija usodno ustreljen v svoji zasebni rezidenci. Na poslabšanje stanja je vplival tudi avgustovski potres z magnitudo 7,2, v katerem je umrlo več kot 2200 ljudi. Tolpe zahtevajo od nekaj sto do več kot milijon evrov visoke odkupnine, so zatrdile haitijske oblasti.

Letošnje leto je bilo še posebej slabo, saj so do zdaj našteli več kot 600 ugrabitev, lani v enakem obdobju 231, navaja statistiko lokalna skupina civilne družbe BBC.

Po besedah Gedeona Jeana, direktorja Centra za analizo in raziskave človekovih pravic s sedežem v Port-au-Princeu, je veliko večino ugrabitev izvedla prav tolpa 400 Mawozo, piše BBC.

Oblasti sicer tolpe obtožujejo ugrabitve šolarjev, zdravnikov, policistov, avtobusov s potniki in drugih. Aprila letos je moški, ki je trdil, da je vodja tolpe 400 Mawozo, za radijsko postajo povedal, da so odgovorni za aprilsko ugrabitev petih duhovnikov, dveh redovnic in treh sorodnikov enega od duhovnikov. Kasneje so jih izpustili, poroča abc NEWS.

Delo misijonarske skupine na Haitiju

Misionarji so na Haiti prišli pod okriljem verske organizacije Christian Aid Ministries s sedežem v Ohiu v ZDA.

Misijonarska skupina med drugim ponuja svetopisemske tečaje, vodi zdravstveno ambulanto, pomaga sirotam in razdeljuje semena kmetom na Haitiju, so zapisali njeni člani v svojem letošnjem poročilu. V lanskem pa, da se je ameriško osebje po devetmesečni odsotnosti vrnilo v njihovo bazo na Haitiju "zaradi političnih nemirov". Ob tem so opozorili na "negotovost in težave", ki izhajajo iz takšne nestabilnosti, piše abc NEWS.

Verska organizacija Christian Aid Ministries je bila sicer pod drobnogledom javnosti leta 2019, ko je bil eden izmed nekdanjih članov skupine na Haitiju obsojen zaradi kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletnih oseb v Ohiu. 40-letni Jeriah Mast prestaja devetletno kazen v zaporu v Ohiu. Sodnik je med zaslišanjem povedal, da je Mast priznal, da je v približno 15 letih na Haitiju nadlegoval najmanj 30 fantov, po besedah abc NEWS poroča časopis The Daily Record v Ohiu.

Verska organizacija je v izjavi maja 2020 navedla, da je sklenila izvensodno poravnavo z žrtvami spolne zlorabe v haitijski skupnosti Petit Goave, drugim žrtvam pa je zagotovila skupaj dobrih 362.000 evrov povračila in drugo pomoč.

Policija išče vodjo tolpe

Pred skoraj letom dni je haitijska policija izdala plakat, s katerim skuša najti domnevnega vodjo tolpe Wilsona Josepha, ki je obtožen umora, poskusa umora, ugrabitve, kraje avtomobilov in ugrabitve tovornjakov z blagom.

Joseph je, po poročanju abc NEWS, objavil videoposnetke s podrobnostmi o domnevnih zločinih, ki jih je tolpa storila v zadnjih letih.