Oboroževanje Srbije: modernizacija vojske ali priprave na vojno?

"Ta novica bi morala vznemiriti Zahod in sosede Srbije ," so informacijo, da naj bi Srbija kupila 20.000 iranskih dronov tipa Shahed-136, komentirali pri nemškem časniku Deutsche welle (DW). Naslov bi se po mnenju časnika lahko glasil tudi: "Ali Srbija pripravlja novo vojno na Balkanu?"

Nadalje, Deutsche Welle izpostavlja dejstvo, da je Srbija svojo vojsko začela posodabljati še pred začetkom ruske agresije na Ukrajino. Dejstvo je tudi, da, kot poudarja veleposlanica, podobno ravnajo tudi druge evropske in svetovne države. Po podatkih stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (SIPRI) so se svetovni vojaški izdatki lani povečali na rekordnih 2,24 bilijona dolarjev in so v Evropi dosegli raven zadnjega leta hladne vojne.

Novinarsko vprašanje, ki so ga v zvezi s tematiko okrepljenega oboroževanja naslovili na predsedstvo Srbije, je ostalo neodgovorjeno, je pa objava članka takoj izzvala rekcijo srbske veleposlanice v Berlinu Snežane Janković : " Ne, Srbija se ne pripravlja na vojno, ampak na prihodnost ," je zapisala v demantiju, ki so ga objavili pri Deutsche Welle. Kot je med drugim zapisala, se Srbija pripravlja na razstavo Expo v Beogradu leta 2027. Po njenih besedah " Srbija skrbi za svojo varnost in modernizira svojo vojsko, tako kot številne druge evropske države, a izključno v obrambne namene" . Poudarila je še, da je srbsko obrambno ministrstvo zavrnilo obtožbe o nakupu omenjenih brezpilotnikov.

Popolnoma enak argument za povečano oboroževanje uporablja tudi Bosna in Hercegovina: "Bosna in Hercegovina se je prisiljena oborožiti, da bi se zaščitila ," je za DW povedal obrambni minister BiH Zukan Helez.

Prav iz teh razlogov se "Srbija mora modernizirati", je prepričan vojaški analitik iz Beograda Aleksandar Radić . " Za razliko od srbskega okoliša, ki je v Natu (razen Bosne in Hercegovine) in ima mehanizem kolektivne obrambe, mora biti vojaško nevtralna država samozadostna v vseh pogledih, kar zadeva njeno obrambo."

Na prvem mestu je proces modernizacije oboroženih sil, saj njihova oborožitev izvira iz časa nekdanje Jugoslavije in ne ustreza svetovnemu varnostnemu okolju in njegovi tehnološki transformaciji, za DW pojasnjuje Vuk Vuksanović , višji raziskovalec na Beograjskem centru za varnostno politiko (BCBP) in sodelavec LSE IDEAS, zunanjepolitičnega think tanka na London School of Economics and Political Science (LSE).

(Ne)spoštovanje sporazuma o nadzoru orožja

V tem kontekstu se nedvomno postavlja vprašanje, kaj se je zgodilo s Sporazumom o subregionalnem nadzoru orožja, ki je bil podpisan leta 1996 in je izhajal iz Daytonskega mirovnega sporazuma, opozarja DW. Z njim so se Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Črna gora zavezale, da bodo vzpostavile ukrepe za regionalno stabilizacijo in kontrolo oboroževanja z namenom vzpostavitve zaupanja in preprečitve "oboroževalne tekme" v regiji. V okviru sporazuma za vsako podpisnico veljajo številčne omejitve za vse bojne tanke, oklepna bojna vozila, topništvo, bojna letala in jurišne helikopterje. Do leta 2015 je bil sporazum pod okriljem OVSE, nato je postal last držav podpisnic.

"Dogovora se ne spoštuje," je za DW povedal Helez. Po njegovih besedah je bila BiH edina podpisnica sporazuma, ki je to spoštovala.

Pri DW odgovora srbskega obrambnega ministrstva niso prejeli.

OVSE v uradnem odgovoru navaja, da je ta organizacija po tem, ko je omenjeni sporazum prešel v last držav, še naprej zagotavljala podporo pri njegovem izvajanju ter da si države podpisnice na letnih srečanjih redno izmenjujejo vojaške informacije, "kot tudi vse informacije o novih oborožitvenih sistemih, ki so bili uvedeni v njihove oborožene sile in spadajo pod določbe sporazuma."

Tudi neodvisni analitiki v Srbiji in Bosni in Hercegovini ocenjujejo, da vse države podpisnice spoštujejo sporazum.

Nedžad Ahatović iz Sarajeva pa opozarja, da je ta spoštovan zgolj v kvantitativnem, ne pa v kvalitativnem smislu: "Nobena država na Balkanu, niti Srbija, ni presegla dovoljenih številk, je pa bila prva, ki je pridobila visoko vojaško tehnologijo in moderno orožje, s katerim moti strateško ravnotežje sil v regiji," pravi.

Helez ob tem dodaja, da je Bosna in Hercegovina mednarodno skupnost opozorila na to, a žal ni bilo nobenega odziva.

"Problem ni v samem sporazumu, niti v mehanizmih njegovega izvajanja. Težava je v politični retoriki politikov v regiji, predvsem v Srbiji in na Hrvaškem, ki še vedno verjamejo, da če pljuvaš v smeri sosedov, dobivaš točke pri domači javnosti. Ta retorika je razlog, da govorimo o regionalni oboroževalni tekmi, ne pa o naravnem procesu zamenjave zastarelega orožja z novim," pravi Vuksanović.

Srbska veleposlanica v Berlinu je v demantiju zapisala še, da je "omenjanje srbskih hegemonističnih ambicij narativ, od katerega se določeni posamezniki ne želijo umakniti že od devetdesetih let naprej".

A prav devetdeseta leta so razlog, da se BiH boji oboroževanja Beograda. "Srbija žal še ni opustila svoje politike reševanja odprtih vprašanj s svojimi sosedami na silo," izpostavlja Ahatović.