Obračun migrantov blizu Beograda: en mrtev, drugi v kritičnem stanju

Lokalni prebivalci so za Kurir povedali, da niso slišali strelov. Domnevajo, da je do spopada med skupinama migrantov prišlo drugje, žrtvi pa naj bi nato pripeljali na lokacijo, kjer so našli mrtvega in ranjenega migranta.

Spopad med migranti je izbruhnil okoli 22.30. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja srbski Kurir, se je zgodil v gozdu, med obračunom pa je nekdo uporabil tudi strelno orožje.

Eden od migrantov je bil najden mrtev s strelno rano v hrbtu, njegovo telo pa zavito v odejo, poroča Telegraf. Nedaleč od njega so našli še drugega moškega, komaj živega, s hudimi poškodbami.

Policija še vedno išče oboroženega napadalca, preiskavo pa je prevzelo višje tožilstvo v Beogradu.

Sprva je policija sumila, da je šlo za naključen spopad, zdaj pa nove sledi kažejo, da bi lahko šlo za obračun znotraj tihotapskih krogov, piše Telegraf. Sumijo, da so tako žrtve kot napadalci državljani Afganistana, povod za obračun pa bi lahko bil denar ali nadzor nad potmi za nezakonit prehod.