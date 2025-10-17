Svetli način
Tujina

Obračun z zapuščino NDH: V Zagrebu preimenovali štiri ulice

Zagreb, 17. 10. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Oblasti mesta Zagreb, ki ga skupaj z levosredinsko socialdemokratsko stranko (SDP) vodi levo-zelena stranka Zmoremo!, so preimenovale štiri ulice, poimenovane po osebah, ki so podpirale ustaško NDH. Opozicija v mestni skupščini je odločitvi nasprotovala, češ da je ideološko motivirana in neutemeljena.

Zagreb
Zagreb FOTO: Adobe Stock

Zagrebška mestna skupščina je ponoči sprejela odloke o preimenovanju štirih ulic v enem od naselij, ki so po besedah zagrebškega župana Tomislava Tomaševića nosile imena oseb, povezanih z režimom Neodvisne države Hrvaške (NDH).

Podpredsednica mestne skupščine Marija Selak Raspudić je odločitev o preimenovanju ulic z vidika demokracije po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT označila za škandalozno, češ da se "odstranjuje imena ljudi z ulic zato, ker so bili simpatizerji nekoga".

Podpredsednik mestne skupščine iz na ravni države vladajoče stranke HDZ Mislav Herman pa je odločitev označil kot neutemeljeno, površno in ideološko motivirano.

Neodvisna država Hrvaška (NDH) je bila marionetna država nacistične Nemčije in fašistične Italije, ki je izvajala množičnih poboje Srbov in pripadnikov drugih manjšin med letoma 1941 in 1945.

Leta 1941 je ustanovila tudi taborišče v Jasenovcu, ki je delovalo do aprila leta 1945. Po hrvaških uradnih virih je bilo v njem ubitih več kot 83.000 ljudi, največ Srbov, Judov in Romov, a tudi Hrvatov, nasprotnikov NDH. Med ubitimi je bilo tudi več kot 300 Slovencev.

ndh ulice zagreb hrvaška
