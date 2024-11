Obrambni minister bo voditelj Fox News, Musk dobil obljubljeno službo

"Skupaj bosta ta dva čudovita Američana tlakovala pot moji administraciji, da odstrani vladno birokracijo, zmanjša odvečno regulacijo, potratne izdatke in prestrukturira zvezne agencije," je v torek v izjavi sporočil Trump.

Milijarder in eden najvidnejših Trumpovih podpornikov, ki je tudi finančno izdatno prispeval k Trumpovi predvolilni kampanji, Elon Musk bo novo službo za vladno učinkovitost vodil skupaj z Vivekom Ramaswamyjem , ki se je potegoval za predsedniško nominacijo republikancev.

Vivek Ramaswamy in Elon Musk

Trump je naznanil še niz drugih imenovanj v svoji bodoči vladi. Obrambni minister bo postal vojaški veteran, 44-letni Pete Hegseth , ki na televiziji Fox vodi oddajo Fox & Friends Weekend. V preteklosti je bil stotnik v nacionalni gardi in je služil v Afganistanu, Iraku in Guantanamu na Kubi. Leta 2012 se je neuspešno potegoval za zveznega senatorja iz Minnesote.

Za zdaj ni točno znano, v kakšni obliki naj bi novi oddelek deloval, je pa Trump dodal, da naj bi nudil nasvete in vodenje s položaja izven vlade. Med drugim naj bi dvojica izpolnila Trumpovo predvolilno obljubo o zmanjšanju zaposlenih v zvezni vladi za 100.000 mest. Za izpolnitev ciljev jima je dal na voljo čas do 4. julija 2026.

"John bo neustrašen borec za ustavne pravice vseh Američanov, hkrati pa bo poskrbel za najvišjo raven nacionalne varnosti in mir skozi moč," je sporočil Trump.

Kristi Noem in Trump.

Na položaju ministrice bo skupaj s posebnim predstavnikom oziroma carjem za meje Tomom Homanom skrbela za uresničevanje Trumpove predvolilne obljube o množičnem izgonu nezakonitih priseljencev. "Ona bo velik del naše misije, da naredimo Ameriko spet veliko," je sporočil Trump.

Na položaj veleposlanika v Izraelu Trump pošilja nekdanjega guvernerje Arkansasa Mika Huckabeeja. Oče nekdanje Trumpove tiskovne predstavnice in sedanje guvernerke Arkansasa Sarah Huckabee Sanders, 69-letni Huckabee je odločen zagovornik Izraela, kamor je dolga leta vodil verske turistične skupine. "Izrael in Izraelce ima rad, oni pa imajo radi njega in bo neutrudno delal za mir na Bližnjem vzhodu," je sporočil Trump.

Za glavnega pravnika Bele hiše je izbral svojega nekdanjega tajnika kabineta Billa McGinleyja, za položaj posebnega odposlanca za Bližnji vzhod pa prijatelja Stevena Witkoffa. 67-letni Witkoff je nepremičninski vlagatelj s Floride in Trumpov partner pri igranju golfa, ki vodi tudi njegov odbor za inavguracijo. "Steve bo nepopustljiv glas za mir in vsi bomo ponosni nanj," je zagotovil Trump.