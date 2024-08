Obrambni minister preklical sporazum z obtoženimi za teroristični napad

V skladu z dogovorom, doseženim v sredo, so obtoženi priznali krivdo po vseh točkah obtožnice, vključno z umorom skoraj 3000 ljudi. Tožilstvo je v zameno umaknilo zahtevo za smrtno kazen. Družine svojcev žrtev so bile do dogovora kritične, ostro so se odzvali tudi republikanci. In Austin je ta sporazum preklical.

Austin v memorandumu omenja pet obtoženih, s katerimi naj bi bil sklenjen dogovor, medtem ko je Pentagon v sredo v svojem sporočilu navajal tri – Halida Šejka Mohameda , Valida Mohameda Saliha Mubaraka Bin Ataša in Mustafo Ahmeda Adama al Havsavija . Austin omenja še Ramzija bin al Šiba and Alija Abdula Aziza Alija . Vsi so že desetletja v priporu v ameriškem vojaškem oporišču Guantanamo na Kubi brez sojenja.

Obtožnica jih bremeni zagotavljanja usposabljanja, finančne podpore in druge pomoči teroristom, ki so 11. septembra 2001 ugrabili potniška letala in se z njimi zaleteli v Svetovni trgovinski center in Pentagon ter strmoglavili na polje v Shanksvillu v Pensilvaniji. V napadih teroristične mreže Al Kaida, ki so sprožili ameriško vojno proti terorizmu ter invaziji na Afganistan in Irak, je v New Yorku, Virginiji in Pensilvaniji umrlo 2976 ljudi.

Halida Šejka Mohameda, ki velja za glavnega načrtovalca napada, so leta 2003 aretirali v Pakistanu, nato pa ga je zaslišala ameriška obveščevalna agencija CIA. Glede na poročilo ameriškega senata so ga med zaslišanji mučili.

Leta 2006 so ga premestili v zapor Guantanamo, kjer naj bi mu sodili pred vojaškim sodiščem. Vendar se je postopek proti njemu in številnim soobtožencem zavlekel za več let. In moški, ki so že desetletja v priporu, so večkrat trdili, da jih mučijo. Eden od njih je trdil, da je bil 183-krat podvržen simulaciji utapljanja, piše BBC.