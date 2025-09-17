Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Britje kot razlog za izključitev, ameriška vojska z novimi pravili

Washington, 17. 09. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
2

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je avgusta pristojnim odredil, da morajo vojake, ki potrebujejo dovoljenje za izjemo od britja brade za več kot leto dni, odpustiti. Nekaterim moškim, večinoma temnopoltim, namreč iz zdravstvenih razlogov britje odsvetujejo.

"Ministrstvo mora ostati pozorno na ohranjanje standardov urejenosti, ki so temelj bojevniškega duha," je v odredbi, objavljeni v torek, zapisal Pete Hegseth.

V dokumentu piše, da lahko poveljniki še vedno dovolijo posebne izjeme, a bodo morale te vključevati načrt zdravljenja. Vojaki, ki bodo po enem letu še vedno potrebovali zdravljenje, pa bodo izključeni iz službe.

Pete Hegseth
Pete Hegseth FOTO: AP

Večina izjem glede britja velja za vojake z diagnozo "pseudofoliculitis barbae" ali PFB. Gre za stanje, ko se dlake po britju zavijejo nazaj v kožo in povzročajo draženje, kar nesorazmerno pogosteje prizadene temnopolte.

Hegseth ni pojasnil, ali bo zdravljenje zagotovila vojska oz. kdo ga bo plačal. Prav tako ni jasno, ali bodo še naprej veljale izjeme za pripadnike posebnih enot na terenu in vojake, nameščene v arktičnem podnebju Aljaske, kjer lahko britje ob ekstremnem mrazu predstavlja zdravstveno tveganje.

Ameriška vojska
Ameriška vojska FOTO: AP

Objava odredbe prihaja v času, ko je ameriška vojska objavila lastno posodobitev standardov urejenosti, pri čemer je znatno omejila sprejemljive standarde videza za vojake. Najbolj so bili sicer spremenjeni standardi za ženske glede urejenosti nohtov in pričesk ter nošenja uhanov in ličil.

vojska ZDA minister britje
Naslednji članek

Zaradi nasilnih protestov iz Machu Picchuja evakuirali 1600 turistov

Naslednji članek

Po desetletju agonije: V Dravogradu končno dovolj zdravnikov

SORODNI ČLANKI

Trump potrdil potopitev treh in ne dveh čolnov pri Venezueli

Kitajska in ZDA v nova pogajanja: Bo Kitajska prodala TikTok?

Vrata ameriškim 'avtomobilskim pošastim' v Evropi (še) ostajajo zaprta

Učitelje in profesorje odpuščajo zaradi objav o smrti Charlieja Kirka

130-kilogramski vlomilec vdrl v dnevno sobo in zbegano gledal lastnika

'ZDA med najhujšimi kršitelji človekovih pravic'

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pepe007
17. 09. 2025 10.41
V JLA ni bilo izjem glede britja :). Ampak plače in delovne dobe za vojake pa tudi ne.
ODGOVORI
0 0
sabro4
17. 09. 2025 10.39
vojska, boj se jih, ha ha ha
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256