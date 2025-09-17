Britje kot razlog za izključitev, ameriška vojska z novimi pravili

"Ministrstvo mora ostati pozorno na ohranjanje standardov urejenosti, ki so temelj bojevniškega duha," je v odredbi, objavljeni v torek, zapisal Pete Hegseth.
V dokumentu piše, da lahko poveljniki še vedno dovolijo posebne izjeme, a bodo morale te vključevati načrt zdravljenja. Vojaki, ki bodo po enem letu še vedno potrebovali zdravljenje, pa bodo izključeni iz službe.
Večina izjem glede britja velja za vojake z diagnozo "pseudofoliculitis barbae" ali PFB. Gre za stanje, ko se dlake po britju zavijejo nazaj v kožo in povzročajo draženje, kar nesorazmerno pogosteje prizadene temnopolte.
Hegseth ni pojasnil, ali bo zdravljenje zagotovila vojska oz. kdo ga bo plačal. Prav tako ni jasno, ali bodo še naprej veljale izjeme za pripadnike posebnih enot na terenu in vojake, nameščene v arktičnem podnebju Aljaske, kjer lahko britje ob ekstremnem mrazu predstavlja zdravstveno tveganje.
Objava odredbe prihaja v času, ko je ameriška vojska objavila lastno posodobitev standardov urejenosti, pri čemer je znatno omejila sprejemljive standarde videza za vojake. Najbolj so bili sicer spremenjeni standardi za ženske glede urejenosti nohtov in pričesk ter nošenja uhanov in ličil.
