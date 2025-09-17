Britje kot razlog za izključitev, ameriška vojska z novimi pravili

"Ministrstvo mora ostati pozorno na ohranjanje standardov urejenosti, ki so temelj bojevniškega duha," je v odredbi, objavljeni v torek, zapisal Pete Hegseth.

V dokumentu piše, da lahko poveljniki še vedno dovolijo posebne izjeme, a bodo morale te vključevati načrt zdravljenja. Vojaki, ki bodo po enem letu še vedno potrebovali zdravljenje, pa bodo izključeni iz službe.