Obrambni minister ZDA potrdil napad na proiranske cilje v Iraku

"Ameriške vojaške sile so izvedle sorazmerne napade na tri objekte, ki so jih v Iraku uporabljale militantna skupina Kataib Hezbolah, ki jo podpira Iran, in druge z Iranom povezane skupine," je dejal obrambni minister Lloyd Austin.

"Ti natančni udarci so neposreden odgovor na vrsto napadov na ameriško in koalicijsko osebje v Iraku in Siriji s strani milic, ki jih podpira Iran. Ne želimo zaostrovati konflikta v regiji, vendar smo povsem pripravljeni na nadaljnje ukrepe za zaščito naših ljudi in objektov," je dodal.

Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni na sedeže, skladišča in lokacije za usposabljanje pripadnikov Kataib Hezbolaha za napade z raketami in brezpilotniki.