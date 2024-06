Obrambni ministra zveze Nato: Odziv na ruske provokacije bo miren

Kot je po dvodnevnem zasedanju v Bruslju povedal Stoltenberg, so obrambni ministri razpravljali tudi o "sovražnih dejanjih, ki jih Rusija izvaja v zaveznicah". "V zadnjih tednih smo opazili porast sabotaž, kibernetskih napadov in instrumentalizacijo migracij in drugih sovražnih dejanj," je povedal.

"Naš odziv na ruske provokacije bo miren in odmerjen. Obenem bomo opozorili na ruske aktivnosti in jih kaznovali. Danes so se ministri strinjali o nizu možnih ukrepov, ki jih bodo lahko članice izvajale same ali skupaj," je povedal generalni sekretar.