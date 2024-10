Obrambni ministri G7 podprli 'nepovratno pot' Ukrajine v Nato

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto , čigar država trenutno predseduje skupini, je na novinarski konferenci govoril tudi o vojni v Gazi in poudaril, da G7 podpira prekinitev ognja, osvoboditev vseh talcev ter znatno povečanje humanitarne pomoči za civilno prebivalstvo. Po njegovih besedah podpirajo tudi t. i. rešitev dveh držav, ki bi zagotovila varnost in stabilnost tako izraelskemu kot palestinskemu narodu.

Ministri so tudi izrazili zaskrbljenost zaradi nevarnosti nadaljnjega stopnjevanja razmer v Libanonu in podprli misijo Unifil na jugu države.

Ministri so tudi pozvali Iran, naj preneha podpirati palestinsko islamistično gibanje Hamas, šiitsko gibanje Hezbolah in jemenske hutijevce. Teheranu so tudi sporočili, naj se vzdrži ukrepov, ki bi lahko destabilizirali regijo in vodili v nenadzorovano stopnjevanje konflikta.

Izrazili so tudi zaskrbljenost nad vse bolj intenzivnim vojaškim sodelovanjem Kitajske in Rusije ter severnokorejskim jedrskim programom.

V središču Neaplja so ob zasedanju ministrov potekali protesti, na katerih so se demonstranti spopadli s policijo. Protestniki so v policiste metali kamenje in steklenice, policija pa je odgovorila s solzivcem in gumijevkami, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V skupini G7 so poleg Italije še ZDA, Kanada, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Japonska. Srečanja v Neaplju so se udeležili tudi visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell, generalni sekretar Nata Mark Rutte ter ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov.