Obrambni ministri Nata prvi dan zasedanja o nadaljnji podpori Ukrajini

Obeh srečanj se bo udeležil tudi ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov , ki bo kolegom predstavil trenutne razmere na bojišču in kakšne so ukrajinske potrebe po orožju.

Drugi dan bodo ministri začeli z zasedanjem skupine za jedrsko načrtovanje, sledila bo razprava o odvračanju in obrambi, kjer bo v ospredju razprava o zalogah vojaške opreme in povečevanju zmogljivosti obrambne industrije. Zasedanje se bo sklenilo z razpravo o Natovih operacijah in misijah, na kateri bo sodeloval tudi visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell.

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltebnerg je dan pred zasedanjem poudaril pomen nadaljnje podpore Ukrajini. Če bo zmagala Rusija, bo namreč "to predstavljalo grožnjo za vse nas", je dejal.