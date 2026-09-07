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Obrat Volkswagna Izraelcem, proizvodnja iz avtomobilov v obrambno industrijo

Frankfurt, 07. 09. 2026 15.20 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Volkswagen

Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je z zvezno deželo Spodnjo Saško in izraelsko družbo Aurelius Capital sklenil sporazum o morebitni prodaji Volkswagnovega obrata v Osnabrücku. V tovarni bodo od prihodnjega leta predvidoma izdelovali komponente za sistem zračne obrambe izraelskega državnega podjetja Rafael Advanced Defense Systems.

Cilj dogovora je dolgoročno ohraniti proizvodni obrat v Osnabrücku, so v nemškem avtomobilskem proizvajalcu zapisali v sporočilu za javnost.

Pri Volkswagnu, kjer se trenutno soočajo s šibkim povpraševanjem in ostro kitajsko konkurenco, so že leta 2024 sprejeli odločitev o zaprtju obrata v Osnabrücku leta 2027.

"Z današnjim sporazumom delamo pomemben korak k odprtju nove industrijske prihodnosti za to lokacijo," je prepričan izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume.

Po oceni sveta delavcev Volkswagna bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni.

Volkswagen v Osnabrücku
Volkswagen v Osnabrücku
FOTO: Profimedia

Tovarna v Osnabrücku naj bi se postopoma razvila v center odličnosti za rešitve na področju varnosti in obrambe. Podjetje Aurelius s sedežem v Tel Avivu in zvezna dežela Spodnja Saška, ki je ena od glavnih delničark Volkswagna, skupaj s podjetjem Rafael Advanced Defense Systems načrtujeta projekt s področja zračne obrambe.

Časnik Financial Times je marca letos poročal, da naj bi v tem obratu proizvajali sestavne dele za sistem zračne obrambe Železna kupola (Iron Dome).

Volkswagen že izdeluje vojaške tovornjake v skupnem podjetju hčerinske družbe MAN in nemške orožarske skupine Rheinmetall.

Volkswagen Osnabrück Rafael Advanced Defense Systems zračna obramba orožarska industrija

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KOMENTARJI16

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športnik66
07. 09. 2026 16.20
Prehod iz avtoindustrije v vojno industrijo...pa še Izraelci so zraven...to ni dobro za mir v Evropi v naslednjih letih!!!
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+1
2 1
Petur
07. 09. 2026 16.03
upanje planeta gleda iz Irana..
Odgovori
+1
4 3
gongash
07. 09. 2026 16.00
Groza
Odgovori
+7
11 4
MAGAvojc
07. 09. 2026 15.59
hahahhahaha, kao vsi smo proti izraelu pa jaws :D...ampak ko pridjeo z malho denarja reševat nemško gospodarstvo so pa frojnde
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+7
11 4
street45
07. 09. 2026 15.56
Kapitalizem v vsem svojem sijaju. Izrael je dobesedno postala fašistična država. Zanimivo da v ameriki demokrati govorijo o omejitvah dobave orožja Izraelu in preklicu sodelovanja pri nekaterih projektih. Potem pa čudežno Izrael v Evropi začne širit svoje lovke. (Med drugim tudi v Sloveniji).
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+6
12 6
prince of persia
07. 09. 2026 15.51
Bo, bo, še en Dolfek potreben.
Odgovori
+6
13 7
Hinkoinvinko
07. 09. 2026 15.48
Povzročitelji in zmagovalci 2. sv vojne še vedno vladajo Nemcem.
Odgovori
+1
9 8
CRF4
07. 09. 2026 16.23
povzročitelji in zmagovalci? Rusi torej...
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0 0
minimalizem
07. 09. 2026 15.47
sramota! upam da ne bodo dobil delavcev! Nemcija postala dno dna.
Odgovori
+6
15 9
ho?emVšolo
07. 09. 2026 15.43
Na glavo postavljena SV. Mnogi se obračajo v grobu.
Odgovori
+2
8 6
Infiltrator
07. 09. 2026 15.42
To marsikaj pojasni ....
Odgovori
+13
14 1
Wolfman
07. 09. 2026 15.25
Kr težko ti je pri srcu, ko to bereš!
Odgovori
+9
17 8
progresivnidaveknastanovanja
07. 09. 2026 15.53
prav jim je, naj delajo avte ne pa touch screen jajca iz nekvalitetnih materialov. Najbolj smešno pa je da bodo nemci delal orožje za žide : ))))
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+4
7 3
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