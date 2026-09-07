Obrat Volkswagna Izraelcem, proizvodnja iz avtomobilov v obrambno industrijo

Cilj dogovora je dolgoročno ohraniti proizvodni obrat v Osnabrücku, so v nemškem avtomobilskem proizvajalcu zapisali v sporočilu za javnost.
Pri Volkswagnu, kjer se trenutno soočajo s šibkim povpraševanjem in ostro kitajsko konkurenco, so že leta 2024 sprejeli odločitev o zaprtju obrata v Osnabrücku leta 2027.
"Z današnjim sporazumom delamo pomemben korak k odprtju nove industrijske prihodnosti za to lokacijo," je prepričan izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume.
Po oceni sveta delavcev Volkswagna bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni.
Tovarna v Osnabrücku naj bi se postopoma razvila v center odličnosti za rešitve na področju varnosti in obrambe. Podjetje Aurelius s sedežem v Tel Avivu in zvezna dežela Spodnja Saška, ki je ena od glavnih delničark Volkswagna, skupaj s podjetjem Rafael Advanced Defense Systems načrtujeta projekt s področja zračne obrambe.
Časnik Financial Times je marca letos poročal, da naj bi v tem obratu proizvajali sestavne dele za sistem zračne obrambe Železna kupola (Iron Dome).
Volkswagen že izdeluje vojaške tovornjake v skupnem podjetju hčerinske družbe MAN in nemške orožarske skupine Rheinmetall.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.