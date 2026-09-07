Obrat Volkswagna Izraelcem, proizvodnja iz avtomobilov v obrambno industrijo

Cilj dogovora je dolgoročno ohraniti proizvodni obrat v Osnabrücku, so v nemškem avtomobilskem proizvajalcu zapisali v sporočilu za javnost.

Pri Volkswagnu, kjer se trenutno soočajo s šibkim povpraševanjem in ostro kitajsko konkurenco, so že leta 2024 sprejeli odločitev o zaprtju obrata v Osnabrücku leta 2027.

"Z današnjim sporazumom delamo pomemben korak k odprtju nove industrijske prihodnosti za to lokacijo," je prepričan izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume.

Po oceni sveta delavcev Volkswagna bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni.