Nova obravnava vklenjenega Luigija Mangionija: zbrala se je množica 'oboževalcev'

Luigi Mangione, 26-letnik, obtožen lanskega umora izvršnega direktorja zavarovalnice UnitedHealthcare, se je v petek pojavil na postopkovnem sodnem zaslišanju. Tam pa ga je pričakala množična podpora oboževalcev, ki so kljubovali ostremu newyorškemu mrazu in več ur stali v vrsti pred sodno dvorano, nekateri oblečeni v oblačila 'osvobodite Luigija'.

Luigi Mangione je na obravnavo prispel z vklenjenimi rokami in gležnji, oblečen v neprebojni jopič prek zelenega puloverja – tako kot mnogi njegovi podporniki v sodni dvorani in zunaj nje, ki so prav tako nosili zeleno. Ena izmed udeleženk podpornega shoda je za CNN povedala, da je na sodišče prispela že ob 5. uri zjutraj v upanju, da bo osebno priča kratkemu sodnemu postopku. Drugi so mahali z napisi "Osvobodite Luigija" in "Zdravstveno varstvo je človekova pravica." V bližini sodišča so se pojavili plakati vodij drugih večjih zdravstvenih korporacij, z besedo 'Iskan' nad sliko vsakega direktorja.

Petkovo zaslišanje je privabilo na desetine podpornikov in opazovalcev. To je odraz očaranosti javnosti nad umorom in samim Mangionejem. Eno od Mangionejevih odvetnic, Karen Friedman Agnifilo, so ob prihodu na sodišče pozdravili z aplavzom in vzklikanjem, poroča CNN.

Obravnava Luigija Mangionija FOTO: AP icon-expand