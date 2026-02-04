Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Obraz italijanske premierke odstranili s freske v Rimu

Rim, 04. 02. 2026 16.24 pred 11 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA Ti.Š.
Prenova v baziliki San Lorenzo in Lucina

Z nedavno obnovljene freske v baziliki San Lorenzo in Lucina v središču Rima so odstranili obraz angela, ki naj bi močno spominjal na obraz italijanske premierke Giorgie Meloni, je povedal duhovnik Daniele Micheletti.

Daniele Micheletti je dejal, da se je po razkritju podobnosti v baziliko zgrinjala procesija ljudi, ki so si želeli ogledati obraz angela na freski, "ne pa da bi poslušali mašo ali molili".

Giorgia Meloni kot angel?
Giorgia Meloni kot angel?
FOTO: Profimedia

Po pritožbah več opozicijskih politikov je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli v soboto sporočil, da je odredil strokovni pregled freske. Preiskavo je začela tudi škofija v Rimu.

Preberi še Preiskava sporne obnove: je angel preveč podoben Melonijevi?

Restavrator Bruno Ventinetti zavrača očitke, da je obraz angela podoben italijanski premierki. Poudaril je, da je zgolj oživel linije originalne freske. Toda predstavnik škofije Giulio Albanese je včeraj zagotovil, da izvirnik freske zagotovo ni bil takšen, kot ga je narisal Ventinetti.

Na dogajanje se je v preteklih dneh odzvala tudi Giorgia Meloni, ki je na družbenih omrežjih med drugim zapisala, da sama brez dvoma ne spominja na angela.

Gneča v baziliki, kjer je bil angel podoben italijanski premierki Melonijevi.
Gneča v baziliki, kjer je bil angel podoben italijanski premierki Melonijevi.
FOTO: Profimedia

Bazilika San Lorenzo in Lucina velja za eno najstarejših krščanskih cerkva v Rimu, znana pa je tudi po marmornem doprsnem kipu zadnjega italijanskega kralja Umberta II., ki je po razglasitvi republike leta 1946 odšel v izgnanstvo.

angel freska Giorgia Meloni bazilika Rim
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
04. 02. 2026 19.55
a rupnik že spoveduje,sprašijemo za sosedo ki malo slabo sliši
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
04. 02. 2026 17.11
To dilemo bi hitro Pavle Rupar razrešu!?
Odgovori
+3
3 0
JAZsemTI
04. 02. 2026 16.41
Pa tak se je malar namantral…
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534