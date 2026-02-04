Obraz italijanske premierke odstranili s freske v Rimu

Daniele Micheletti je dejal, da se je po razkritju podobnosti v baziliko zgrinjala procesija ljudi, ki so si želeli ogledati obraz angela na freski, "ne pa da bi poslušali mašo ali molili" .

Po pritožbah več opozicijskih politikov je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli v soboto sporočil, da je odredil strokovni pregled freske. Preiskavo je začela tudi škofija v Rimu.

Restavrator Bruno Ventinetti zavrača očitke, da je obraz angela podoben italijanski premierki. Poudaril je, da je zgolj oživel linije originalne freske. Toda predstavnik škofije Giulio Albanese je včeraj zagotovil, da izvirnik freske zagotovo ni bil takšen, kot ga je narisal Ventinetti.

Na dogajanje se je v preteklih dneh odzvala tudi Giorgia Meloni, ki je na družbenih omrežjih med drugim zapisala, da sama brez dvoma ne spominja na angela.