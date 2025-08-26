Svetli način
Tujina

Obsedno stanje v avstralskem mestu: moški ubil dva policista, še enega ranil

Porepunkah, 26. 08. 2025 09.11 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
3

V kraju Porepunkah v Avstraliji je moški streljal na policiste, pri tem je dva ubil, še enega pa ranil. Moški naj bi nato vzel orožje enemu od ubitih policistov in zbežal. Mesto je v obsednem stanju, šolo, lokale in trgovine so zaprli, območje preletavajo helikopterji.

Porepunkah, ki leži približno 300 kilometrov severovzhodno od Melbourna, ima le okoli 1000 prebivalcev. Danes pa tam vlada obsedno stanje. Avstralska policija je bila namreč okoli 10.55 po lokalnem času obveščena o streljanju. 

Moški je streljal na policiste, ki so prišli na kraj zaradi naloga za hišno preiskavo. Moški naj bi imel zgodovino kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. V streljanju je dva policista ubil, enega pa ranil, poroča avstralski ABC News

Po poročanju ABC News, je predstavnik reševalne službe Ambulance Victoria dejal, da so njihovi reševalci na kraju in da so eno osebo oskrbeli zaradi resnih poškodb spodnjega dela telesa. Ranjen naj bi bil v stegno. Poškodovanca, ki je v stabilnem stanju, so nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Po dejanju naj bi po poročanju lokalnih medijev enemu od ubitih policistov vzel orožje in zbežal. Poteka obsežna iskalna akcija.

Nad območjem preletavata helikopterja, v kraj pa so napotili okrepljene policijske enote in tudi policijskega pogajalca.

V mestu so zaprli vse občinske prostore in lokalno osnovno šolo, prav tako so se zaprli tudi lokalne trgovine in lokali. 

Na posesti posredovalo deset policistov

Glavni komisar policije Viktorije Mike Bush je povedal, da je ekipa desetih policistov danes zjutraj malo po 10.30 obiskala posest na Rayner Track blizu Porepunkaha, kjer bi morali opraviti hišno preiskavo. Potrdil je, da sta bila dva policista ubita, tretji pa je utrpel poškodbe spodnjega dela telesa. 

"Domneva se, da je storilec nato zapustil posest, a trenutno ni znano, kje se nahaja. Poteka aktivno iskanje moškega," so sporočili iz policije.

Bush je lokalno skupnost pozval, naj ostanejo na varnem do konca operacije. "Prosim vas, da ostanete doma in se ne sprehajate, dokler se ta operacija ne zaključi," je dejal.

Napadalec naj bi se identificiral kot 'suvereni državljan'

ABC News, ki se sklicuje na policijske vire, piše, da naj bi bil strelec tako imenovani "suvereni državljan". Po navedbah avstralske zvezne policije se suvereni državljan – znan tudi kot SovCit – "distancira od družbe in noče sodelovati v družbenih pričakovanjih, kot je plačevanje davkov". SovCiti običajno verjamejo v teorije zarote in menijo, da ne sprejemajo vlade.

Storilec je še vedno na begu, z njim pa naj bi bilo tudi več družinskih članov, vključno z otroki, poroča avstralski 9News.

Napadi z orožjem so v Avstraliji relativno redki, saj je Avstralija uvedla ene od najstrožjih predpisov o orožju na svetu, potem ko je bilo leta 1996 v pokolu v Port Arthurju na Tasmaniji strelec ubil 35 ljudi.

KOMENTARJI (3)

cekinar
26. 08. 2025 09.38
+1
Še dobro,da ste napisali da gre za moškega storilca,drugače bi mislil,da je streljal Mahnič.
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 09.35
+1
saj so angleži pobili domorodcev,kar jih je ušlo so dali v rezervate,tja pa naselili angleške kriminalce ne more biti bolje ane
ODGOVORI
1 0
HUSO BOSS
26. 08. 2025 09.31
-1
TEGA TUDI ČE SE PREDA GA BODO USTRELILI
ODGOVORI
0 1
