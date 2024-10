Obsedno stanje v Dubrovniku, doma ostaja tudi 1200 dijakov

Namen srečanja je po besedah hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlić Radmana "poenotenje regije v izkazovanju podpore Ukrajini". Čeprav je Dubrovnik gostil že številna politična srečanja na najvišji ravni, je tokratno eno izmed najbolj zahtevnih, je po poročanju Dnevnika Nove TV dejal župan Mato Franković.

Na dan sestanka bo v okolici hotela, kjer se bodo srečali politiki, prepovedano parkiranje in ustavljanje. "Del vozil bomo umaknili s ceste. Naše dežurne in komunalne službe bodo izpolnile naloge, ki so jih dobile od policije in vlade. Storili bomo vse, da bo dogodek minil mirno in prijetno za udeležence, pa tudi za prebivalce Dubrovnika," je dodal župan.