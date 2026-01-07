Obsežen izpad elektrike v Berlinu preiskujejo kot teroristično dejanje

Odgovornost za požar na električnih kablih v bližini elektrarne na jugozahodu nemške prestolnice je prevzela skrajno leva skupina Vulkangruppe. Ob prevzemu odgovornosti je zatrdila, da ni želela povzročiti izpada elektrike, temveč je bila njena tarča gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih, odgovornih za podnebne spremembe. V pismu je med drugim izpostavila, da se "v pohlepu po energiji Zemlja izčrpava, izsušuje, požiga, pustoši, posiljuje in uničuje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija preiskuje obsežen izpad električne enerije. FOTO: AP

Vendar oblasti še vedno preučujejo verodostojnost te trditve, medtem ko v državi poteka razprava o odpornosti nemške infrastrukture na sabotaže, tudi s strani tujih akterjev, kot je Rusija. Vulkangruppe, ki je po podatkih nemške obveščevalne službe nastala leta 2011, je sicer že marca 2024 prevzela odgovornost za sabotažo ene od tovarn Tesle blizu Berlina, ko so prav tako zažgali električno napeljavo. Skupina naj bi od ustanovitve izvajala napade s požari v Berlinu in nemški deželi Brandenburg, ki obdaja nemško prestolnico. Za večino v sobotnem napadu prizadetih odjemalcev na jugozahodu Berlina, med katerimi je bilo ob 45.000 gospodinjstvih tudi 2200 podjetij, skupno pa okoli 100.000 ljudi, so medtem dobavo električne energije že vzpostavili.

Električni izpad v Berlinu FOTO: AP