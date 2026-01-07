Naslovnica
Tujina

Obsežen izpad elektrike v Berlinu preiskujejo kot teroristično dejanje

Berlin, 07. 01. 2026 11.43 pred 46 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Električni izpad v Berlinu

Nemški zvezni tožilci so v torek sporočili, da požar na električnih kablih, ki je v soboto v Berlinu povzročil obsežen izpad električne energije, preiskujejo kot teroristično dejanje. Preiskavo so odprli zaradi suma članstva v teroristični organizaciji, sabotaže, požiga ter motenja javnih storitev.

Odgovornost za požar na električnih kablih v bližini elektrarne na jugozahodu nemške prestolnice je prevzela skrajno leva skupina Vulkangruppe. Ob prevzemu odgovornosti je zatrdila, da ni želela povzročiti izpada elektrike, temveč je bila njena tarča gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih, odgovornih za podnebne spremembe.

V pismu je med drugim izpostavila, da se "v pohlepu po energiji Zemlja izčrpava, izsušuje, požiga, pustoši, posiljuje in uničuje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija preiskuje obsežen izpad električne enerije.
Policija preiskuje obsežen izpad električne enerije.
FOTO: AP

Vendar oblasti še vedno preučujejo verodostojnost te trditve, medtem ko v državi poteka razprava o odpornosti nemške infrastrukture na sabotaže, tudi s strani tujih akterjev, kot je Rusija.

Vulkangruppe, ki je po podatkih nemške obveščevalne službe nastala leta 2011, je sicer že marca 2024 prevzela odgovornost za sabotažo ene od tovarn Tesle blizu Berlina, ko so prav tako zažgali električno napeljavo. Skupina naj bi od ustanovitve izvajala napade s požari v Berlinu in nemški deželi Brandenburg, ki obdaja nemško prestolnico.

Za večino v sobotnem napadu prizadetih odjemalcev na jugozahodu Berlina, med katerimi je bilo ob 45.000 gospodinjstvih tudi 2200 podjetij, skupno pa okoli 100.000 ljudi, so medtem dobavo električne energije že vzpostavili.

Električni izpad v Berlinu
Električni izpad v Berlinu
FOTO: AP

Po podatkih distributerja Stromnetz Berlin je bilo danes zjutraj še vedno brez elektrike okoli 19.900 gospodinjstev in 850 podjetij.

Zahvaljujoč zasilnim agregatom so odprli številne supermarkete, mobilni telefoni pa so imeli v mnogih primerih znova signal, ker številne bazne postaje za mobilno telefonijo spet delujejo. Po navedbah upravljavca gre sicer za najdaljši izpad električne energije v povojni zgodovini nemške prestolnice.

nemčija izpad elektrike berlin terorizem

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big M
07. 01. 2026 12.38
SKRAJNO LEVA SKUPINA VULKANGRUPPE! Pozimi ko se večina ljudi greje z elektriko grejo pa to fštimajo, kako ljubeznivo in tolerantno od njih 🤢...noro! NORO! In desničarji bi naj bli bolj nevarni kot migrantje ki prihajajo sem!
Odgovori
0 0
bb5a
07. 01. 2026 12.20
Skrajni levičarji!
Odgovori
+0
1 1
tornadotex
07. 01. 2026 12.06
EKO teroristi... v Zapor z njimi !
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
