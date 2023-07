Obsežen napad ruskih sil na Odeso, na Krimu evakuirali 2000 ljudi zaradi požara

Po poročanju lokalnih medijev je bilo v torek zvečer v Odesi slišati eksplozije. Prebivalci so po besedah vodje ukrajinskega regionalnega vojaškega poveljstva in guvernerja v Odesi Olega Kiperja poročali o ranjenih ljudeh in poškodovanih stanovanjskih stavbah. Napad je bil "zelo močan, resnično obsežen", je na svojem kanalu na Telegramu povedal Sergej Bratčuk , tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi. "To je bila peklenska noč," je dodal.

Rusi so najprej poskušali oslabiti ukrajinsko zračno obrambo s 25 eksplozivnimi brezpilotnimi letali, nato pa so Odeso napadli s šestimi manevrirnimi raketami Kalibr, je sporočilo južno poveljstvo ukrajinske vojske. Vseh šest izstrelkov in brezpilotna letala je sestrelila zračna obramba v regiji Odesa in na drugih območjih na jugu, so povedali uradniki, čeprav so njihovi ostanki poškodovali nekaj pristaniških objektov in nekaj stanovanjskih stavb ter ranili starejšega moškega na njegovem domu.

Sirene, ki so opozarjale na zračne napade, so se ponoči oglasile v več regijah v Ukrajini. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so ponoči ob Odesi močne eksplozije pretresle tudi sosednji Čornomorsk. O eksplozijah so poročali tudi iz Zaporožja in Harkova.