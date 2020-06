VIDEO: Obsežen plaz v morje odnesel osem hiš

S severa Norveške prihajajo posnetki obsežnega plazu zemlje in blata, ki je zdrselo v morje in uničilo osem hiš. Reševalci so morali evakuirati dve osebi, k sreči pa v plazu ni bil nihče poškodovan. Takšni plazovi sicer na Norveškem niso redkost.

Plaz zemlje in blata se je v sredo popoldan sprožil v bližini mesta Alta na severu Norveške. Gre za enega večjih plazov v zadnjem času na tem delu države. Plaz je s seboj v morje odnesel tudi več hiš, k sreči pa so še pravi čas evakuirali tamkajšnje prebivalce, tako da nihče ni bil poškodovan. Kot poroča Forbes, je bilo plazovito območje dolgo okoli 600 metrov, celotna gmota pa je počasi zdrsela v morje. icon-expand Plaz na severu Norveške. FOTO: Twitter Uničenih je osem hiš, dve osebi so evakuirali reševalci, enega prebivalca hiše v bližini pa so preventivno evakuirali. Skupaj s hišami je proti morju drsel tudi pes, ki se je uspel rešiti in je varno priplaval nazaj na obalo. Vse skupaj je v objektiv kamere ujel eden od lokalnih prebivalcev. Kot je dejal eden od lastnikov uničenih hiš, je najprej zaslišal močan pok, zato je mislil, da je nekdo vdrl v hišo. Ko je zaznal, da so se stresla tla in da gre morda za plaz, pa je stekel iz hiše na varno. Policisti so okoli 15. ure dobili obvestilo o plazu, a razen evakuacije in spremljanja situacije niso mogli storiti ničesar. Reševanje je lahko potekalo zgolj s pomočjo helikopterja, saj je teren preveč nestabilen, da bi nanj dostopali. Kot poročajo lokalni mediji, se je od včeraj do danes sprožilo več manjših plazov. Strokovnjaki trenutno analizirajo stanje na terenu in ocenjujejo, kakšne so možnosti za nove plazove. Kot navajajo, obstaja možnost, da se bo zemljina premikala še nekaj dni.