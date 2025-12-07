Svetli način
Tujina

Med zabavo v klubu izbruhnil požar: najmanj 25 mrtvih

V nočnem klubu v indijski zvezni državi Goa je v soboto zvečer izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 25 ljudi. Večina žrtev je osebje v kuhinji, čeprav naj bi bili med mrtvimi tudi turisti. Indijske oblasti so sprožile preiskavo.

Požar je v izbruhnil malo po polnoči po lokalnem času v priljubljenem prizorišču za zabave v vasi Arpora, ki leži približno 25 kilometrov od Panadžija, glavnega mesta indijske zvezne države Goa. Lokal so odprli lani, poroča portal The Hindu

Gasilci so se z ognjenimi zublji borili vso noč. Načelnik državne policije pa je sporočil, da so našli vsa trupla.

V požaru je umrlo najmanj 25 ljudi, še šest pa je bilo ranjenih, so sporočili iz tamkajšnje policije. "Vseh šest ranjenih je v stabilnem stanju in prejemajo najboljšo zdravstveno oskrbo. Odredil sem sodno preiskavo celotnega incidenta, da ugotovimo vzrok in odgovornost," je sporočil glavni minister Goe Pramond Savant

Med žrtvami naj bi bilo večinoma kuhinjsko osebje kluba, čeprav naj bi umrli tudi trije ali štirje obiskovalci, poroča BBC. Tri osebe so umrle zaradi opeklin, ostali pa so se zadušili zaradi vdihavanja dima.

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti velike ognjene zublje, ki so povsem opustošili prizorišče. 

Eden od obiskovalcev nočnega kluba pa naj bi s kamero ujel trenutek, ko je med nastopom glasbenikov in plesalke na stropu nad njimi začelo goreti. Nastop so takoj prekinili, ljudje pa so takoj začeli vpiti: "Ogenj!" 

Kje se je požar začel in kaj točno je vzrok zanj, za zdaj še ni znano. 

Policija je po besedah Savanta vložila ovadbo proti lastniku in generalnemu direktorju nočnega kluba, ki naj bi ju aretirali. "Odgovorni bodo soočeni z najstrožjimi zakonskimi ukrepi – vsako malomarnost bomo odločno obravnavali," je poudaril. 

Indijski premier Narendra Modi je dejal, da je požar "globoko žalosten". Obljubil je, da bo država nudila pomoč vsem, ki so bili prizadeti. 

Goa je najmanjša indijska zvezna država na zahodni obali. Je priljubljena turistična destinacija, ki vsako leto privabi milijone turistov.

goa požar klub indija
Naslednji članek

Zaposleni vzel čokolado z mize županje in dobil opomin

Ici
07. 12. 2025 09.02
+1
Pri indijski organizaciji, higieni, varnosti in številu ljudi se lahko tam zgodi karkoli.
