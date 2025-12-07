Med zabavo v klubu izbruhnil požar: najmanj 25 mrtvih

Požar je v izbruhnil malo po polnoči po lokalnem času v priljubljenem prizorišču za zabave v vasi Arpora, ki leži približno 25 kilometrov od Panadžija, glavnega mesta indijske zvezne države Goa. Lokal so odprli lani, poroča portal The Hindu.

Gasilci so se z ognjenimi zublji borili vso noč. Načelnik državne policije pa je sporočil, da so našli vsa trupla.

V požaru je umrlo najmanj 25 ljudi, še šest pa je bilo ranjenih, so sporočili iz tamkajšnje policije. "Vseh šest ranjenih je v stabilnem stanju in prejemajo najboljšo zdravstveno oskrbo. Odredil sem sodno preiskavo celotnega incidenta, da ugotovimo vzrok in odgovornost," je sporočil glavni minister Goe Pramond Savant.

Med žrtvami naj bi bilo večinoma kuhinjsko osebje kluba, čeprav naj bi umrli tudi trije ali štirje obiskovalci, poroča BBC. Tri osebe so umrle zaradi opeklin, ostali pa so se zadušili zaradi vdihavanja dima.