Obsežen požar marine v Alabami: najmanj osem mrtvih, ogenj uničil 35 plovil

Požar je izbruhnil na pomolu ob jezeru na reki Tennessee, znotraj parka v Scottsboroju v okrožju Jackson. V marini so sicer še pristanišče, ploščad za čolne, predel na jezeru, namenjen plavalcem in restavracija. Scottsboro je mestece z okoli 14.000 prebivalci v severni Alabami.

Požar se je hitro razširil, medtem ko so ljudje spali. Aluminijasta streha lesenega pomola se je nato zrušila in pod seboj potopila nekaj plovil.

Sedem oseb se je pred ognjenimi zublji rešilo tako, da so poskakali v vodo. Kasneje so jih prepeljali v bolnišnico. Utrpeli so lažje opekline, zaradi mrzle vode pa so bili tudi podhlajeni, a so jih že odpustili iz bolnišnične oskrbe.

Vzrok požara še ni znan. Reševalci bodo zdaj pregledali jezero in se prepričali, da žrtev ni še več. "Povsem smo zlomljeni. Česa tako uničujočega še nisem videl. Mislim, da bo s tem, ko bomo odkrivali dodatne podrobnosti dogodka, tragedija postajala še večja," je po poročanju BBC dejal poveljnik tamkajšnjih gasilcev Gene Necklaus. Iskalna akcija bo po njegovih besedah trajala vsaj tri do štiri dni. "Naš glavni cilj je preveriti vsako plovilo in zagotoviti, da smo našli vse žrtve," je dodal.