Obsežen požar na Čiovu gasili kar 20 ur. Je bil podtaknjen?

Zaradi požara je bila včeraj nekaj ur zaprta tudi lokalna cesta, posledično so nastajali zastoji, a ljudje in stanovanjske hiše v nobenem trenutku niso bili ogroženi, je zagotovila civilna zaščita.

Pri gašenju, ki je trajalo kar 20 ur, so sodelovale vse gasilske enote s področja Trogirja, Solina, Kaštela in Splita, pa tudi helikopter in tri letala za gašenje. Na delu je bilo 105 gasilcev s 30 vozili, 50 jih je na terenu ostalo tudi ponoči. Gasili so manjša požarišča, nad katerimi se je še vedno dvigoval dim.

Gasilci so sicer že včeraj okoli 16. ure sporočili, da je požar pod nadzorom. "Hiše v bližini niso več ogrožene, vzrok požara pa še vedno ni znan. Gasilci pravijo, da je med gašenjem enega požara zagorelo na več drugih lokacijah. Omenjali so tudi nenavadno belo snov, ki so jo opazili na tleh – vse to bo predmet preiskave," je poročala novinarka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

Zgorelo je sicer okoli 60 hektarjev oljčnih nasadov, makije in borovih gozdov. Po zaslugi letal ogenj ni dosegel stanovanjskih hiš.

"Če ne bi bilo zračnih sil, bi bilo izjemno težko, saj so temperature zelo visoke, bor je suh, in ko ogenj zajame krošnjo, ga težko ustavimo z vodo iz cevi. Letalske sile so tu prispevale levji delež, '' je za Dnevnik.hr povedal gasilski poveljnik Marin Buble. Na vprašanje, ali bi morda res lahko šlo za požig, je odgovoril, da bo to treba ugotoviti s preiskavo.