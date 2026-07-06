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Obsežen požar na Hvaru pod nadzorom

Hvar, 06. 07. 2026 15.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Požar na Hvaru

Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci v nedeljo spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo. Zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec.

Požar na Hvaru je izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac, poleg številnih gasilskih enot na terenu pa so ga gasili tudi štirje kanaderji.

Ogenj je uničil več kot 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovega gozda, več vinogradov ter dve zapuščeni hiši, poškodoval pa je tudi dve vili, so danes sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

V nekem trenutku so bili ogroženi tudi gasilci, eden od njih pa je utrpel lažjo poškodbo očesa, vendar brez hujših posledic, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v nedeljo zvečer pojasnil gasilski poveljnik Roman Radonjić.

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Na enem najlepših in turistično najbolj privlačnih predelov otoka Hvar je gorelo že pred dvema tednoma. Oba požara skupaj sta po navedbah gasilcev povzročila več škode kot vsi požari na tem območju v zadnjem desetletju skupaj.

Gasilci danes nadaljujejo tudi sanacijo požarišča pri Vinišću na jugu Dalmacije, kjer je v nedeljo izbruhnil požar v neposredni bližini objektov. Še naprej nadzorujejo tudi požarišči pri Senju in na otoku Čiovo, medtem ko je požar na Visu pogašen.

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