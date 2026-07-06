Obsežen požar na Hvaru pod nadzorom

Požar na Hvaru je izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac, poleg številnih gasilskih enot na terenu pa so ga gasili tudi štirje kanaderji.

Ogenj je uničil več kot 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovega gozda, več vinogradov ter dve zapuščeni hiši, poškodoval pa je tudi dve vili, so danes sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

V nekem trenutku so bili ogroženi tudi gasilci, eden od njih pa je utrpel lažjo poškodbo očesa, vendar brez hujših posledic, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v nedeljo zvečer pojasnil gasilski poveljnik Roman Radonjić.