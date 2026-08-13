Obsežen požar pri Omišu, poziv k evakuaciji

Zvečer so na Hrvaškem izbruhnili trije požari – v bližini Primoštena, v zaledju Vodic in blizu Omiša, kamor so na pomoč odhiteli gasilci tudi iz sosednjih županij.

"Razmere so zelo slabe. Poklicali smo gasilce od Makarske do Kaštela, vsi so tam. Poklicali smo tudi gasilce iz Zadarske, Šibeniško-kninske in Dubrovniško-neretvanske županije. V pripravljenosti so tudi gasilci iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniško-križevaške in Krapinsko-zagorske županije. Ljudje so evakuirani v športno dvorano. Podatkov o poškodovanih še ni," je za net.hr dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković.