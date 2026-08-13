Obsežen požar pri Omišu, poziv k evakuaciji

Zvečer so na Hrvaškem izbruhnili trije požari – v bližini Primoštena, v zaledju Vodic in blizu Omiša, kamor so na pomoč odhiteli gasilci tudi iz sosednjih županij.
"Razmere so zelo slabe. Poklicali smo gasilce od Makarske do Kaštela, vsi so tam. Poklicali smo tudi gasilce iz Zadarske, Šibeniško-kninske in Dubrovniško-neretvanske županije. V pripravljenosti so tudi gasilci iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniško-križevaške in Krapinsko-zagorske županije. Ljudje so evakuirani v športno dvorano. Podatkov o poškodovanih še ni," je za net.hr dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković.
"Grozovit požar je ogrozil domove. Odprli smo zbirni center, dvorano v mestu, tja bomo premestili ljudi. Poslali so nujno policijo. Trije veliki požari so. Zmagali bomo, vprašanje pa je, koliko časa bo trajalo in koliko škode bo nastalo," je medtem povedal župan Omiša Zvonko Močić.
"Veter je močan, nosi plamene, kanaderji pa ponoči ne morejo gasiti. Vse je prepuščeno pogumu ljudi in gasilskim vozilom. Najprej se rešuje ljudji, nato pa premoženje," je dodal.
Požara pri Primoštenu in Vodicah so medtem uspeli lokalizirati. Gre za manjša požara na nenaseljenem območju, kjer sta gorela gozd in nizko rastlinje. V zaledju Vodic je požar zajel površino približno dveh hektarjev, medtem ko je bila v Podgrebenu v zaledju Primoštena požgana površina nekoliko manjša.
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