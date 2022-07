Obsežen požar v Andih ogroža Machu Picchu

Požar v Andih se trenutno razteza na približno 20 hektarjih, kar je velikost približno polovice Vatikana. Gasilci se z ognjem borijo že od torka, saj je dostop do požara zaradi visokogorske lege zelo otežen, poroča The Guardian.

Mesto Machu Picchu, ki leži v Peruju, je eno izmed sedmih čudes sveta. Kamnita mestna struktura je stara več kot 500 let. Njegov nastanek sega v Inkovski imperij, ki je v svojem času obsegal skoraj celotno zahodno obalo južne Amerike.

"S požarom se borimo že dva dni in ni nam ga še uspelo omejiti, saj je območje zelo odročno," je dejal direktor urada za obvladovanje tveganj in varnost v bližnjem mestu Cusco Roberto Abarca .

Požari na tem območju so pogosti. Zadnji večji požar, ki ga je prizadel, se je zgodil septembra leta 2020, ko so gasilci, prav tako zaradi odročne lege, do območja požara lahko prišli le peš, hoja pa je trajala več ur.