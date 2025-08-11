Svetli način
Tujina

Obsežen požar v Dalmaciji: uničena ena hiša, več oseb evakuirali

Jesenice / Omiš, 11. 08. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
7

V bližini Omiša se je razplamtel obsežen požar, ki se trenutno širi proti Gornji Podstrani. Na terenu je 155 gasilcev s 50 vozili, pri gašenju iz zraka pomagajo štirje kanaderj in air tractor. Ogenj, ki se širi proti zahodu, je poškodoval eno hišo, več oseb so evakuirali. "Nismo še niti blizu lokalizacije požara," pravi poveljnik gasilcev v Dugem Ratu Pave Tomić.

Zgodaj zjutraj so hrvaški gasilci prejeli prijavo o požaru v bližini Omiša, nad Sumpetrom in krajem Jesenice, natančneje v bližini Starega Sela.

Gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za Danas.hr potrdil, da je požar izbruhnil ponoči, okoli 3. ure. "Zaradi močne burje se je hitro razširil," pravi. Ogenj je po njegovih besedah poškodoval eno hišo, zaradi varnosti pa so preventivno evakuirali pet ali šest ljudi.

Da je požar ogrožal več hiš je potrdil tudi glavni gasilski poveljnik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević, a zatrdil, da so jih gasilci s hitrim posredovanjem pred ognjenimi zublji uspeli rešiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Razmere niso dobre, požara nimamo pod nadzorom, prizadeto območje je veliko, informacij, ali so zgoreli kakšni stanovanjski ali poslovni objekti, še nimamo," pa je za Hrvaški radio dejal poveljnik gasilcev v Dugem Ratu Pave Tomić. "Kolikor vem, ni poškodovanih, delamo vse, kar je v naši moči, da pred ognjem rešimo hiše, vendar še nismo niti blizu lokalizacije požara."

Po navedbah hrvaške policije je ob 2.54 zagorelo v Starem Selu.

V zgodnjih jutranjih urah se je odzval tudi okrožni gasilski center. Na kraju je 155 gasilcev s 50 vozili, požar so od zgodnjega jutra iz zraka pomagali gasiti trije kanaderji, četrti se jim je pridružil okoli 8.45. Ognjene zublje pomaga gasiti tudi letalo air tractor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Županijski gasilski operativni center Split sicer navaja, da je prijavo glede požara na prostem na območju naselja Jesenice pri Dugem Ratu prejel ob 2.26. "Ogenj je zajel travo, makijo, nizko rastlinje in borov gozd," so sporočili iz hrvaške gasilske brigade. Kako veliko je območje požara pa da zaenkrat še ne morejo oceniti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tucaković sicer ocenjuje, da so razmere zjutraj vseeno že nekoliko boljše kot ponoči. Hkrati sicer opozarja, da še vedno obstaja nevarnost širjenja proti zahodu oziroma kraju Podstrana. "Bitko bijemo na zahodnem delu, kjer je požar treba omejiti, da se ne bi razširil proti Podstrani." Poudaril je, da je za gasilci zelo težka noč in da so se do prihoda kanaderjev borili z nadčloveškimi močmi. "Najpomembneje je, da ni bil poškodovan noben gasilec. Vzrok še ni znan, požar je ponoči izbruhnil na dveh različnih mestih, policija bo opravila preiskavo in videli bomo, kaj bodo pokazali rezultati," je dejal za spletni portal N1.

"Okolic 3.30 nas je zbudil vonj po zažganem," pa je za Index povedal nekdanji hrvaški minister za podjetništvo in obrt Gordan Maras, ki se je znašel nedaleč od požara.

"Če ne veste, kaj je ogenj in kako bi morali biti hvaležni gasilcem in pilotom kanaderjev za reševanje življenj in premoženja, bi morali biti danes zjutraj v Jesenicah. Ogenj se je začel širiti iz Dugega Rata proti Krilu in Bajnicam. Boj za hiše v Krilu se je začel okoli 5. ure zjutraj. Gorelo je vse od Starega Sela do glavne ceste. Še nikoli nisem bil v tako velikem požaru in upam, da tudi nikoli več ne bom," je sporočil na družbenem omrežju Facebook.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Gasilci so opravili odlično delo, saj smo po tem, ko smo otroke odpeljali na verando, s cevmi lahko naredili le malo, oni pa so lahko več naredili z vozili," je opisal ter dodal, da sta dva kanaderja pričela gasiti okoli 6. ure zjutraj, ko je veter nehal pihati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O obsežnosti požara pričajo tudi fotografije, ki jih hrvaškim medijem pošiljajo domačini z Brača. Kot piše Index, pripovedujejo, da je močan veter gost dim vso noč nosil proti sosednjemu otoku. Gost dim je moč videti tudi iz Splita.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaprt del Jadranske magistrale

"Obveščamo občane, da je od 6.15 cesta D8 od Mutograsa do Omiša zaprta za ves promet. Policisti na terenu preusmerjajo promet na cesto skozi Tugare in nudijo podporo gasilcem. Voznike pozivamo, da upoštevajo navodila in ukaze policistov na terenu," so ob tem sporočili s splitske policije. Na križišču za Stobrečem je postavljena tudi kontrolna točka, ki voznike preusmerja na cesto čez Žrnovnico.

požar Dalmacija Split
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1921539
11. 08. 2025 09.25
+0
me razumem,kako vam ni jadno,da vsaj 110.000 Slovencev novice iz HR zelo zanimajo.Tu imamo premozenje in tudi letuje nas prevej vec,kot 100k.Ce vas ne zanime-ne berite
ODGOVORI
2 2
Delavec_Slo
11. 08. 2025 09.22
+2
Na vem, kje mi živimo, da so vse naslovnice polne cro novic, pol nam pa še dajte njihove osebne!
ODGOVORI
3 1
Delavec_Slo
11. 08. 2025 09.22
+1
Na vem, kje mi živimo, da so vse naslovnice polne cro novic, pol nam pa še dajte njihove odebne!
ODGOVORI
2 1
Stajerc22
11. 08. 2025 09.15
+3
Dnevna kvota CRO novic mora biti izpolnjena zato je bolje zaceti zgodaj ;)
ODGOVORI
4 1
Peni Stojanović
11. 08. 2025 08.59
+1
gdaj grejo nasi zetorji gasit
ODGOVORI
3 2
bad-grandpa
11. 08. 2025 08.53
+4
lepi kraji. sem bil na dopustu lani. Srečno gasilci
ODGOVORI
5 1
nikolinormalen
11. 08. 2025 08.47
+2
Dalmacija... sritno! 😕
ODGOVORI
3 1
