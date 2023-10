Velik požar v okolici Osijeka: zagorelo skladišče plastike, odpovedali pouk

V osiješkem podjetju Drava international v okolici naselja Brijest je zagorela plastika, ki so jo skladiščili na prostem. Požar še vedno ni pod nadzorom, razširil se je tudi na druge stavbe. V šolah, ki so blizu požaru, so odpovedali pouk.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell icon-chevron-left icon-chevron-right Štab hrvaške civilne zaščite je prebivalce v okolici požara, ki je izbruhnil v skladišču plastike, opozoril, da požar še vedno ni pod nadzorom. Pri gašenju sodelujejo tudi vsa prostovoljna gasilska društva iz okolice. Kot je pojasnil, so prijavo o požaru prejeli nekaj čez polnoč, vse moči pa so uprte v preprečitev širjenja požara. Kot piše Danas.hr, se nad Osijekom vije debel črn dim. Doslej pristojni še niso opravili meritev, a glede na ogromne količine dima so prebivalce pozvali, da zaprejo okna in da se ne gibajo na prostem zaradi mogočih negativnih vplivov dima, ki nastaja pri izgorevanju plastike. Za mesta, proti katerim se širi dim, so za danes tudi odpovedali pouk. Šole tako svojih vrat danes ne bodo odprle v Antunovacu, Laslovem, Ivanovacu, Vuku, Čepinu in Ernestinovem, poroča Dnevnik.hr.