Obsežen požar v rafineriji v Indoneziji. Evakuirali 950 oseb

Iz Pertamina so sporočili, da je do požara v rafineriji, ki na dan pridela 125.000 sodov nafte, prišlo najverjetneje zaradi slabega vremena. "Vzrok požara sicer še ni znan, med nesrečo pa je močno deževalo, grmelo in bliskalo."Tiskovni predstavnik podjetja je še dodal, da so pet oseb, zaradi opeklin prepeljali v bolnišnico. Zaradi nesreče so iz okolice evakuirali 950 oseb.

Državno naftno podjetje je sporočilo, da so rafinerijo zaprli in izvajajo "nadzor nafte", da bi tako preprečili nadaljnje razlivanje in širitev požara. Poudarili so, da zaradi požara ni bila motena oskrba z gorivom.