Obsežen požar v Severni Kaliforniji sprožil požarne tornade

Uradniki v Kaliforniji, Oregonu in Koloradu se borijo z vrsto divjih požarov, ki so skupaj požgali že okoli 100.000 hektarjev. Zaradi suhega podnebja in hude vročine so se konec tedna ponekod razmere še poslabšale. Ogromen požar v Severni Kaliforniji je v soboto sprožil vrteče se stebre plamenov, napovedovalci pa so izdali opozorilo o tornadu.

"Za nas je bil to prvi," je o tornadu dejal Shane Snyder, meteorolog pri Nacionalni vremenski službi v Renu, ki je opozorilo izdala v soboto malo pred 15. uro, poroča The Los Angeles Times. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili posnetki ognjenih formacij požara Loyalton, ki se je v petek začel širiti v nacionalnem gozdu v mestu Tahoe ob meji z Nevado. Požar je hitro presegel velikost 20.000 hektarjev. Kot poroča Los Angeleška pokrajinska gasilska enota, se požar nadaljuje tudi danes. Sporočajo, da je tako imenovani požar Holser trenutno velik malo manj kot pol hektarja. Dodajajo, da se zaradi padca temperatur požar umirja in da ponoči ne pričakujejo večjega širjenja. Po poročanju kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in zaščito pred požarom je v državi 29 aktivnih požarov - vključno s požarom Lake v ameriškem nacionalnem gozdu v bližini Los Angelesa in požarom Loyalton, ki je prekoračil državno mejo z Nevado v redki obliki ognjenega tornada. Velika vročina le še otežuje prizadevanja gasilcev. Ponekod temperature namreč še vedno naraščajo, v Dolini smrti so v nedeljo izmerili najvišjo temperaturo od leta 1913, poroča USA Today. Med večjimi požari v Kaliforniji so požar Lake, Loyalton, River in Dome. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Požari tudi v Koloradu in Oregonu Zaradi suše in neugodnih vremenskih razmer se gasilske ekipe še vedno trudijo, da bi tri ločene požare pogasili tudi na zahodni in severni strani Kolorada. Ti so že dosegli in uničili tudi nekatere naravne znamenitosti. Največji je požar Pine Gulch, ki je uničil že skoraj 30 hektarjev površja, gasilci pa so ga za zdaj uspeli omejiti le 7-odstotno. Sledi mu Grizzly Creek, ki obsega že 6 hektarjev. Najmanjši, a zato nič manj uničujoč, pa je požar Camero Peak, ki se bliža velikosti enega hektarja. Gasilcem zadnjih dveh požarov še ni uspelo omejiti.