Obsežen požar zajel tovarno avtomobilskih delov, umrlo najmanj 11 ljudi

V tovarni avtomobilskih delov v južnokorejskem mestu Daejeon je včeraj okoli 13. ure (po lokalnem času) odjeknila silovita eksplozija, ki ji je sledil obsežen požar. Umrlo je najmanj 11 ljudi, tri še pogrešajo, še 59 je bilo ranjenih, vključno z dvema gasilcema.

V času požara je bilo v tovarni skupno 170 delavcev, nekateri so ostali ujeti v stavbi. Gasilci, ki so se borili z ognjem, v zgradbo niso mogli zaradi strahu, da bi se zrušila. Gašenje požara je dodatno oteževalo 200 kilogramov natrija, skladiščenega v tovarni.

Požar jim je po več kot 10 urah le uspelo pogasiti. Gasilci in reševalci se trenutno prebijajo skozi zoglenele ruševine in nadaljujejo z iskanjem pogrešanih, poročajo tuji mediji. Videoposnetki in fotografije s kraja dogodka prikazujejo gost siv dim, ki se vali iz kompleksa, in nekaj delavcev, ki skačejo iz stavbe.