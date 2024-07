Obsežen računalniški izpad: odpovedani so leti, banke ne delujejo

Kot navajajo mediji, naj bi bile težave povezane z Microsoftovimi storitvami Azure in 365 ter pomanjkljivo posodobitvijo podjetja CrowdStrike, ki izdeluje programsko opremo za kibernetsko varnost. Objavili so sicer, da so ugotovili težavo, ki je povzročila globalni izpad operacijskega sistema Windows. Gre za težavo z "nameščanjem vsebine", poroča Guardian.

Microsoftovi uporabniki po vsem svetu, vključno z bankami in letalskimi družbami, poročajo o obsežnih izpadih, le nekaj ur po tem, ko je tehnološki velikan sporočil, da postopoma odpravlja težavo, ki vpliva na dostop do aplikacij in storitev Microsoft 365. Vzrok, narava in obseg izpada niso še jasni, vendar kot Microsoft v objavah na družbenem omrežju nakazuje, se razmere izboljšujejo.

Spletno mesto DownDetector, ki spremlja izpade interneta, je zabeležilo večje izpade storitev družb Visa, ADT Security in Amazon ter letalskih družb, vključno z American Airlines in Delta, piše AP. Avstralski mediji poročajo, da se letalske družbe, ponudniki telekomunikacijskih storitev in banke ter nekateri mediji zaradi izgube dostopa do računalniških storitev soočajo z motnjami in ne delujejo kot bi morale.

S težavami se je med drugim soočala tudi londonska borza, a naj bi po poročanju BBC že delovala normalno. Po Avstraliji ne delujejo tudi nekatere samopostrežne blagajne, v Novi Zelandiji pa je prizadeto tudi računalniško omrežje tamkajšnjega parlamenta.

Letalske družbe American Airlines, United in Delta so v skladu z opozorilom, zaprosile za globalno ustavitev vseh letov. Ameriška zvezna uprava za letalstvo je sporočila kontrolorjem prometa, naj pilotom v zraku sporočijo, da imajo letalske družbe trenutno težave s komunikacijo. Letala, ki so že v zraku, bodo tam torej tudi ostala, nobeno pa ne bo vzletelo.

"Zavedamo se tehnične težave s storitvijo CrowdStrike, ki vpliva na več prevoznikov. American sodeluje s CrowdStrikeom, da bi težavo čim prej odpravili, in se svojim strankam opravičujemo za nevšečnosti," je v izjavi, ki jo je pridobil ABC News, zapisal American Airlines.

Težave se pojavljajo tudi v Evropi. Letališče Schipol v Amsterdamu, ki je eno najbolj obremenjenih v Evropi, pravi, da je globalni izpad vplival na lete. Družba AENA, ki upravlja kar 46 letališč v Španiji je sporočila, da je prišlo do zamud zaradi "globalnega izpada računalniškega sistema" in da trenutno uporabljajo ročne sisteme.